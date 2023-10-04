شكرا لقرائتكم خبر عن «إمباور» تشارك بمؤتمر طاقة المناطق في أمريكا اللاتينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، مشاركتها في مؤتمر ومعرض طاقة المناطق (LATAM2023)، الذي انعقد في «كارتيجينا» بكولومبيا، الأسبوع الفائت، بحضور ومشاركة قادة عالميين بارزين وصناع قرار في قطاع الطاقة ووفود من القطاعين الحكومي والخاص وخبراء واستشاريين من مختلف أنحاء العالم.

وكان أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لإمباور، عرض خلال اليوم الثاني في جلسة «مساهمة طاقة المناطق في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز مفهوم الاستدامة في المدن»، قصة نجاح دبي في تطبيق طاقة المناطق مثالاً لمدن أخرى حول العالم. وأكد أن أنظمة التبريد باتت ضرورة حتمية لا بد منها وليست رفاهية في منطقة الشرق الأوسط، بسبب المناخ الحار والنطاق المحدود للتبريد الطبيعي، حيث أصبحت الإمارات على دراية كافية بالتغييرات المناخية والاحتباس الحراري، لذا فهي من أوائل الدول التي تبنّت حلول كفاءة الطاقة، إذ تصل نسبة استهلاك الطاقة لتبريد المباني حوالي 70%، لذا فقد تم اعتماد نظام تبريد المناطق حلاً صديقاً للبيئة، يقلل من الانبعاثات الكربونية السنوية بشكل كبير.

وأوضح بن شعفار أن «إمباور»، التي تعد المزود الرئيسي لخدمات تبريد المناطق لشركات التطوير العقاري في دبي، هي في طليعة تنفيذ خطة تتضمن عمليات تطوير نوعية للبنية التحتية لأنظمة تبريد المناطق، حيث بلغت نسبة القدرة الموصلة للمؤسسة أكثر من 1.5 مليون طن تبريد.

وقال: «تولي الإمارات اهتماماً كبيراً بالاستدامة والحفاظ على البيئة للمساهمة في الحد من التغير المناخي حيث أطلقت العديد من الاستراتيجيات التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة بما في ذلك استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة، بالإضافة الى استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة 2030، التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030». موضحاً أن الريادة الدولية التي حققتها الامارات على صعيد صناعة تبريد المناطق، كانت ثمار استثمار الدولة في بنى تحتية متطورة ومرافق بمعايير عالمية.