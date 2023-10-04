شكرا لقرائتكم خبر عن «إي دي سي»: الاكتتاب الخاص يستقطب 8 مليارات درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «إي دي سي كوربوريشن» للاستحواذ الخاص في دولة الإمارات عن تأسيسها بمقتضى شراكة بين «القابضة» (ADQ) و«شيميرا للاستثمار»، عن اكتمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب لاستثمارات خاصة في الأسهم العامة، وتم جمع تمويل قدره 734 مليون درهم مع تسجيل إجمالي طلب تخطى 8 مليارات درهم، وهذا يعني أن حجم الاكتتاب تخطى المعروض بأكثر من 10 مرات.

وقد جذب عرض الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة طلبًا قويًا من المستثمرين المؤهلين والمؤسسات.

يأتي استكمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، والذي يتم تنفيذه بالتوازي مع أول عملية اندماج في المنطقة لشركة استحواذ ذات غرض خاص، في أعقاب الإعلان يوم 19 سبتمبر 2023 عن قيام شركة إي دي سي كوربوريشن بإبرام اتفاقية مع شركة «المتحدة للطباعة والنشر» ذات الملكية الفردية المحدودة ومقرها أبو ظبي وتخضع عملية الاندماج الى تصويت المساهمين والمتوقع أن يجري في 12 أكتوبر 2023.

وستقوم «إي دي سي كوربوريشن» بإصدار 73.4 مليون سهم جديد من الفئة (أ) بسعر 10 درهم للسهم الواحد لمكتتبي الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة.

و كجزء مع عملية الاندماج، ستقوم إي دي سي كوربوريشن بإصدار 62.3 مليون سهم جديد من الفئة (أ) بسعر إصدار قدره 10 درهم للسهم الواحد لشركة «القابضة» ADQ كمقابل لتحويل ملكية شركة UPP.

وبعد الاندماج، ستظل «القابضة» ADQ أكبر مساهم منفرد في الشركة المندمجة. وعند اكتمال الصفقة، سيتوفر لدى «المتحدة للطباعة والنشر» مبلغ نقدي وقدره 1.1 مليار درهم من خلال شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص والأموال عبر الاستثمارات الخاصة.

وستتيح هذه الإيرادات دعم فرص النمو العضوي وغير العضوي لشركة UPP، ويُظهر الاكتتاب الزائد الثقة القوية لدى المستثمرين في أطروحة الاستثمار الخاصة بالشركة.