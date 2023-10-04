شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ الإنفاق العالمي يدفع المستثمرين إلى التركيز على السندات طويلة الأجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع تقرير اقتصادي احتمالية تباطؤ الإنفاق في الاقتصاد العالمي بالربع الرابع من العام الحالي، إضافة إلى تحول الدورة المالية للولايات المتحدة الأمريكية من عامل مساعد إلى عقبة، مشيرا إلى أن العالم وصل بالفعل إلى معدلات الذروة، مما يقدم فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل قرن للسندات طويلة الأجل.

ونوه التقرير بوجود احتمالين، إما فرصة مُدتها أربعة عقود لتثبيت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في الدورة المالية أو عند نقطة تحول تشهد تغييراً كاملاً وتطبق فيها نظرية شومبيتر حول التدمير الإبداعي في السياسات الاقتصادية من خلال تدمير الافتراضات القديمة حتى تتمكن الابتكارات الجديدة من الاستفادة من الموارد والطاقة الموجودة.

معدلات الفائدة المرتفعة

أشار إلى أن من المتوقع في ظل معدلات الفائدة المرتفعة ظهور بعض التأثيرات على الشركات والعملاء الذين يحتاجون إلى تمويل، مما سيؤثر بشكل خاص على الشركات التي تعمل في مجال التحول الأخضر مثل شركات تطوير طاقة الرياح البحرية، حيث تنخفض القيمة الاقتصادية لمشاريع هذه الشركات بشدة بسبب أسعار الفائدة الحالية.

وتوقع التقرير استمرار الزخم الذي شهده قطاع السلع في الربع الأخير من العام، منوها بتوقع، ضعفاً اقتصادياً في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، ثم الصين بدرجة أقل، تقابله المخاوف المتعلقة بالإمدادات، وخاصة في قطاع الطاقة، وبفضل تحقيق مجموعة منتجي أوبك+ نجاحاً استثنائياً في إدارة الإمدادات، توفرت مستويات داعمة للأسعار في مختلف المنتجات الخام أو التي تعتمد على الوقود.

نظرة إيجابية للذهب

وأشار التقرير إلى أن الذهب يتمتع بنظرة إيجابية بالإضافة إلى الفضة والبلاتين، إذ يتوقع أن يصل سعر المعدن الأصفر لمستويات قياسية جديدة خلال الأشهر القادمة، فيما ويعتمد توقيت حدوث ذلك بشكل كبير على البيانات الاقتصادية الأمريكية ولكن في أثناء ترقب تحول تركيز اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من رفع أسعار الفائدة إلى التخفيض، من المتوقع أن يتواصل التقلب في التداول.

ولفت إلى أن مكافحة ارتفاع معدلات التضخم تسببت في زيادة تكاليف رأس المال إلى مستويات أحدثت مشاكل كبيرة في الاقتصاد العالمي؛ مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه التحول البيئي، والذي يُحتمل أن يكون واحد من أكبر العوامل التي تساهم في انخفاض أسعار الفائدة، فيما ستنجح جهود التخلص من الانبعاثات الكربونية بشكل أكبر في بيئة اقتصادية تنخفض فيها معدلات الفائدة.

أسهم الذكاء الاصطناعي

وأوضح أن في حال تراجع عوائد السندات من هذا المستوى بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، لن يسهم هذا الانخفاض بالضرورة في دعم أسهم الذكاء الاصطناعي، لأن حساسيتها للتوقعات بشأن النمو أكبر بكثير، ولذلك تحمل الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أكبر قدر من المخاطر خلال الربع الأخير من 2023."

وذكر أن مع اقتراب انتهاء دورات تشديد أسعار الفائدة في أغلب البنوك المركزية، تنتظر أسواق الفوركس أول بنك سيدخل دورة الانخفاض في أسعار الفائدة وكيف سيؤثر هذا الانخفاض النسبي بشكل كبير على بقية التفاصيل.

مخاطر تواجه المستهلكين

ونوه بوجود العديد من المخاطر التي ستواجه المستهلكين في الربع الرابع، إذ أن بعد ذهاب المدخرات التي حصلوا عليها أثناء فترة الجائحة وبدء سداد القروض الدراسية، سيؤثر هذا على ميزانيات العائلات، فيما قد يؤدي هذا الضعف في الاقتصاد الأمريكي إلى دفع توقعات خفض أسعار الفائدة اعتباراً من منتصف عام 2024، مما يؤثر على الدولار الأمريكي.

وفي الوقت الحالي، تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في قوتها، ومع زيادة مخاطر الركود التضخمي في أوروبا والمملكة المُتحدة، وضعف الاقتصاد الصيني الذي تعرض إلى ديناميكيات الركود في الميزانية العمومية، قد تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في نشر نفوذها، بالرغم من أسعار "معدلات الذروة" وانخفاض أسعار الفائدة في 2024.

وتوقع أن يشهد الرُبع الأخير من عام 2023 تفاقم حالة الكساد مع تزايد التضخم على جانبي المحيط الأطلسي، وفي الوقت الذي سيشهد فيه باقي العام زيادة في نسب التضخم حتى الدخول في عام 2024، سيتطلب الأمر من البنوك المركزية الحفاظ على تحفظها المُتشدد.

وتابع التقرير الصادر عن (ساكسو بنك): "في ظل هذه المعطيات يمكننا توقع خفض في تقلبات العائد خلال الربع الأخير من العام على جانبي المحيط الأطلسي، حيث تضع الأسواق في الاعتبار إمكانية الاحتفاظ بالمستويات الحالية لأسعار الفائدة قبل أن تبدأ دورة الانخفاض".

أداء السندات

وحذر التقرير أن في حين أن تخفيض أسعار الفائدة يعزز من أداء السندات القصيرة والطويلة الأجل، إلا أن الفترة التي تسبق ذلك، قد لا تكون إيجابية بنفس القدر بالنسبة للسندات طويلة الأجل نظراً للتوقعات غير المؤكدة والمستمرة بشأن التضخم. وفي الحقيقة، تصبح السندات طويلة الأجل جذابة أكثر عند غياب فرصة عودة التضخم من جديد.