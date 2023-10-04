شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط الكويتي: تخفيضات «أوبك+» ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك اليوم الأربعاء: إن تخفيضات (أوبك+) ضرورية لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، مشيدا بالإجراءات الاحترازية للمجموعة، لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية.

د. سعد البراك وزير النفط الكويتي

جاء ذلك في تصريح للوزير البراك نقله بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك بالاجتماع الـ50 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC )عبر تقنية الاتصال المرئي والذي عقد بحضور محافظ دولة الكويت لدى (أوبك) محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى (أوبك) الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

خفض السعودية الطوعي لإنتاج النفط

ونوه الوزير بالقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وروسيا في استمرار الخفض الطوعي وتمديد ذلك إلى نهاية 2023 وتأثير ذلك في توازن واستقرار السوق النفطية.

وقال الوزير: إن السوق النفطية تسير في الاتجاه الصحيح بموازنة العرض والطلب.

وأضاف البراك أن العالم مطالب بزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة بأنواعها ومنها النفط لضمان الإيفاء باحتياجات تنامي الطلب وتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وشدد على التزام دولة الكويت بقرارات خفض الإنتاج إضافة إلى الخفض الطوعي مبينا أن الكويت مستمرة بالاستثمار للتوسع بقدرتها الإنتاجية للنفط لتصل إلى 3.2 مليون برميل يوميا خلال عام 2024.