شكرا لقرائتكم خبر عن 10.15 مليار ريال.. قيمة شيكات المقاصة للأفراد والشركات في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي أن قيمة شيكات المقاصة للأفراد والشركات بلغت في شهر أغسطس الماضي نحو 10.151 مليار ريال، منخفضة على أساس سنوي بنسبة 22.7%، مقارنة بـ 13.134 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن قيمة شيكات المقاصة للأفراد والشركات ارتفعت على أساس شهري بنسبة 6.9%، مقارنة بـ 9.490 مليار ريال في شهر يوليو من العام الحالي.

متوسط قيمة الشيك

وفقا للنشرة بلغ متوسط قيمة الشيك للأفراد والشركات في أغسطس الماضي نحو 121.904 ألف ريال، منخفضا على أساس سنوي بنسبة 1.3%، فيما ارتفع بنسبة 3.7% على أساس شهري.

وأفادت بأن عدد شيكات المقاصة للأفراد والشركات بلغت في شهر أغسطس 2023 نحو 83 ألف شيك، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 2.5%، فيما انخفضت بنسبة 21.7%، على أساس سنوي.

الشيكات بين المصارف

وبحسب النشرة فإن قيمة شيكات المقاصة بين المصارف بلغت في شهر أغسطس الماضي نحو 16.689 مليار ريال، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 7.6%، بينما ارتفعت بنسبة 26.5% على أساس شهري.

وأضافت أن متوسط قيمة شيك المقاصة بين المصارف بلغ في شهر أغسطس 2023 نحو 789.474 ألف ريال، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 12.7%، فيما ارتفع بنسبة 17.2% على أساس سنوي.

وبلغ عدد شيكات المقاصة بين المصارف في شهر أغسطس الماضي نحو 21 ألف شيك، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 10.5%، ومنخفضا بنسبة 8.7% على أساس سنوي.