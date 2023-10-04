شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: سعر الجنيه الذهب ينخفض ليسجل 17240 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الأربعاء الموافق 4-10-2023 عدد من الأخبار الاقتصاديه الهامة المحلية والعالمية لعل أبرزها.. سعر الجنيه الذهب ينخفض 40 جنيها ليسجل 17240 جنيها، و السعودية تعلن استمرار الخفض التطوعى لإنتاج النفط إلى نهاية ديسمبر.





سعر الجنيه الذهب ينخفض 40 جنيها ليسجل 17240 جنيها

انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر بحوالى 40 جنيها في تعاملات اليوم، عقب هبوط سعر الذهب قبل قليل 5 جنيهات في الجرام عيار 21 وهو العيار المكون للجنيه الذهب في السوق، وسجل سعر الجنيه الذهب 17240 جنيها مقابل 17280 جنيها في مستهل التعاملات.

جهاز الإحصاء: معلم لكل 26 تلميذا فى مصر للعام الدراسى 2022/2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء بياناً صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذى يحتفل به يوم 5 أكتوبر من كل عام، والذى اقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام 1994 وذلك أحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو اعترافاً من المجتمع الدولي بالدور الفعال للمعلم فى التنمية، ويتم الاحتفال هذا العام 2023 تحت شعار "المعلمون أساس إصلاح التعليم ".

السعودية تعلن استمرار الخفض التطوعى لإنتاج النفط إلى نهاية ديسمبر

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية الأربعاء، أن المملكة مستمرة في الخفض التطوعي لإنتاج النفط، والبالغ مليون برميل يومياً، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الماضي، وتم تمديده لاحقاً حتى نهاية ديسمبر 2023، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

الإسكان تقرر إنشاء أول شاطئ خاص لذوى الهمم بمدينة دمياط الجديدة

أكد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن جهاز المدينة يولى أهمية قصوى لذوى الهمم، ومن ثم تم إنشاء شاطئ "قادرون" ليتمتعوا به، حيث تم تنفيذه تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز مدينة دمياط الجديدة.





وزارة السياحة والآثار تشارك فى المعرض السياحى الدولى IFTM TOP RESA بفرنسا

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA والتي تٌقام فعالياته بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 3 وحتى 5 أكتوبر الجاري.

مصر ضمن أفضل 3 دول بريادة الأعمال.. و500 مليون دولار استثمارات الشركات الناشئة

كشفت بيانات حكومية عن احتضان 400 شركة في مراكز إبداع مصر الرقمية منذ إنشائها، حيث يهدف المشروع إلى دعم الطلاب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومساعدتهم للمساهمة بفعالية في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة.

الدولار يسجل أطول سلسلة ارتفاعات منذ عقود والذهب يواصل الهبوط

استمرت أسعار الذهب في الهبوط خلال تداولات اليوم الأربعاء للجلسة الثامنة على التوالي، وذلك بعد أن فشلت في تكوين قاع سعري والتوقف عن الهبوط خلال جلسة الأمس، وذلك بسبب البيانات الأمريكية التي زادت من قوة الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية التي سجلت مستويات قياسية.

مصر الرقمية.. 100 مليار جنيه تكلفة تطوير الإنترنت ومد الكابلات الضوئية بالمحافظات

نفذت الدولة عدداً من المشروعات لتطوير البنية الرقمية المحلية، منها تنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات باستثمارات 100 مليار جنيه فى مراحلها الثلاثة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية، اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية.

الإسكان تقرر إنشاء أول شاطئ خاص لذوى الهمم بمدينة دمياط الجديدة

أكد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن جهاز المدينة يولى أهمية قصوى لذوى الهمم، ومن ثم تم إنشاء شاطئ "قادرون" ليتمتعوا به، حيث تم تنفيذه تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز مدينة دمياط الجديدة.