الدولار يصل لـ45 جنيها لأول مرة في العقود الآجلة.. ومصرفيون يوضحون الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت وكالة بلومبرج، عن وصول سعر الدولار في العقود الآجلة غير قابلة للتسليم إلى 45 جنيها لأول مرة في تاريخه.

وأرجع مصرفيون، في تصريحات لموقع "مصراوي"، ارتفاع قيمة الدولار في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى 45 جنيها للدولار الواحد إلى ارتفاع درجة المخاطر بسبب حالة عدم اليقين بمرونة سعر الصرف وضغوط نقص العملة وعدم إتمام صندوق النقد الدولي مراجعته على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

والعقود الآجلة هي أدوات مالية مشتقة تتم بين بنك خارجي أو محلي وبين تاجر- المستورد، وتلزم هذه العقود الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين مسبقًا وتتنبأ بسعر الدولار في المستقبل بناءً على عوامل ومتغيرات اقتصادية.

ويلجأ المستورد إلى تنفيذ عقد آجل غير قابل للتسليم إلا بعد فترة زمنية محددة من أسبوع إلى سنة مع أحد البنوك الخارجية أو المحلية، بهدف تغطية مخاطر تذبذب سعر العملة المحتمل بما يساعده في تحديد تكلفة البضاعة وتحديد مكسبه.