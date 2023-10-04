شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تستعرض مجالات التعاون مع أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

التقى محمد هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في مقر وزارة المالية في دبي، مارتینا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وأعضاء السفارة.

وتم خلال اللقاء عرض لمجالات التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما جرى التطرق إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال الحسيني: «تشهد علاقات بلدينا الثنائية نمواً وتطوراً مستمرين على مختلف الصعد ونتطلع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما».