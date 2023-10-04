شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن حميد النعيمي يترأس اجتماعاً لـ «مالية عجمان» ويكرّم المتميزين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

ترأس الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية في عجمان، اجتماع مجلس قيادات الدائرة الدوري الثاني لعام 2023، الذي عُقِد في مقر الدائرة بحضور مروان أحمد آل علي مدير عام الدائرة وعدد من المسؤولين فيها، وذلك بهدف استعراض تقارير الأداء وأهم الإنجازات ومناقشة الخطط التطويرية، التي من شأنها تعزيز كفاءة الأداء والتميُّز.

تناول المجلس المواضيع المُدرجة على جدول أعماله، وأبرزها متابعة مستجدات تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، واستعراض الأداء المالي للنصف الأول من العام الجاري 2023، والاطلاع على تقارير أداء المشاريع والمبادرات ونتائج المؤشرات الاستراتيجية، إضافة إلى مناقشة تقرير المخاطر المؤسسية ومراجعة سياسة إدارة المخاطر المتبعة في الدائرة، حرصاً من الدائرة على رصد المخاطر المستقبلية، لضمان التعامل معها باستباقية ومرونة، والاطلاع على خطة عمل إعداد الخطة الاستراتيجية 2030 للدائرة، بما يسهم في تطوير مسيرة الإنجاز، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في بناء منظومة مالية حكومية رائدة، تمكِّن من تعزيز تنافسيتها، وتصبُّ في إطار دعم تحقيق أجندة الإمارة ورؤية الإمارات 2071.

وكرّم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي أعضاء فريق العمل، الذي أشرف على تنظيم وتنفيذ المبادرات المجتمعية، التي أطلقتها الدائرة، ضمن برنامج «صيفنا سعادة 2023»، تقديراً لجهودهم التي أثمرت حصد الدائرة ثلاث جوائز مميزة في ختام البرنامج. كما كرّم فرق العمل التي كان لجهودها دور متميّز في إنجاز تجديد شهادات المواصفات العالمية الخاصة بالدائرة، والمعتمدة من منظمة المواصفات والمعايير الدولية «ISO» وشملت إدارة المخاطر ISO31000:2018، وإدارة الشكاوى ISO10002:2018 وإدارة استمرارية الأعمال ISO22301:2019، فضلاً عن شهادة المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال NCEMA7000:2021.