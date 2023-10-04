شكرا لقرائتكم خبر عن «إندافا» تنقل إدارتها العليا وفرقها الفنية إلى الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلنت شركة الحلول والاستشارات التكنولوجية «إندافا»، التي تتخذ من لندن مقراً لها، انضمامها إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التابعة لوزارة الاقتصاد، بهدف توسيع نطاق حضورها في دولة الإمارات، كما تخطط الآن لزيادة عدد كوادرها الموجودة حالياً في مكاتبها في مدينة دبي للإنترنت ونقل إدارتها العليا والفرق الفنية التابعة لها إلى الدولة.
وتمتلك الشركة قوى عاملة عالمية تزيد على 12 ألف موظف وحضوراً في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا والشرق الأوسط، مع تمركز أهم مواردها التكنولوجيا والبرمجية في أوروبا الشرقية.
وتهدف مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التي انطلقت عام 2022 إلى دعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة في الدولة عبر تمكين عمليات التأسيس والترخيص السريعة والمرنة، وإصدار التأشيرات، وتسهيل العمليات المصرفية، وتقديم التسهيلات المتعلقة بالإيجار التجاري والسكني لشركات التكنولوجيا المتقدمة الراغبة في الانتقال إلى دولة الإمارات.
أعلنت شركة الحلول والاستشارات التكنولوجية «إندافا»، التي تتخذ من لندن مقراً لها، انضمامها إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التابعة لوزارة الاقتصاد، بهدف توسيع نطاق حضورها في دولة الإمارات، كما تخطط الآن لزيادة عدد كوادرها الموجودة حالياً في مكاتبها في مدينة دبي للإنترنت ونقل إدارتها العليا والفرق الفنية التابعة لها إلى الدولة.
وتمتلك الشركة قوى عاملة عالمية تزيد على 12 ألف موظف وحضوراً في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا والشرق الأوسط، مع تمركز أهم مواردها التكنولوجيا والبرمجية في أوروبا الشرقية.
- 3 مسارات مركزية
- فرص متاحة
- دبي أساساً للتوسع
وتهدف مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التي انطلقت عام 2022 إلى دعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة في الدولة عبر تمكين عمليات التأسيس والترخيص السريعة والمرنة، وإصدار التأشيرات، وتسهيل العمليات المصرفية، وتقديم التسهيلات المتعلقة بالإيجار التجاري والسكني لشركات التكنولوجيا المتقدمة الراغبة في الانتقال إلى دولة الإمارات.