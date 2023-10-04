شكرا لقرائتكم خبر عن «إندافا» تنقل إدارتها العليا وفرقها الفنية إلى الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

3 مسارات مركزية

فرص متاحة

دبي أساساً للتوسع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”أعلنت شركة الحلول والاستشارات التكنولوجية «إندافا»، التي تتخذ من لندن مقراً لها، انضمامها إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التابعة لوزارة الاقتصاد، بهدف توسيع نطاق حضورها في دولة الإمارات، كما تخطط الآن لزيادة عدد كوادرها الموجودة حالياً في مكاتبها في مدينة دبي للإنترنت ونقل إدارتها العليا والفرق الفنية التابعة لها إلى الدولة.وتمتلك الشركة قوى عاملة عالمية تزيد على 12 ألف موظف وحضوراً في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا والشرق الأوسط، مع تمركز أهم مواردها التكنولوجيا والبرمجية في أوروبا الشرقية.وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تشكّل الشراكة مع مزوّدة الحلول التكنولوجية العالمية «إندافا» إنجازاً مهماً لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث إن توسعها في دولة الإمارات سينعكس إيجاباً على دعم الرؤية الاقتصادية ضمن 3 مسارات مركزية هي تمكين التحول الرقمي للشركات والإدارات الحكومية في دولة الإمارات، وتعزيز نمو وتطور منظومتنا من التقنيات المتقدمة ومجتمع المبادرة الذي يتوسع باستمرار، وتوفير منتج مطلوب بكثافة يمكنه تسريع صادراتنا من الخدمات. إن هذا الإعلان يعتبر خطوة إيجابية جديدة لدولة الإمارات، ونتطلع إلى رؤية تأثير الأفكار والابتكارات للشركة العالمية المزوّدة لحلول التكنولوجيا في الاقتصاد المحلي».وقال جون كوتريل، الرئيس التنفيذي لشركة إندافا: «إن الفرص المتاحة للشركة وخدماتها في دولة الإمارات والشرق الأوسط تستوجب ضرورة وجود بصمة أوسع للشركة. كما أننا ندرك وتيرة التغيير الذي تشهده اقتصادات منطقة الخليج حالياً، حيث تسرّع الرؤى الحكومية جهود التنويع والتحول الرقمي في وقت تستعد فيه لمواجهة تحديات المشهد المتطور باستمرار. ونحن نؤمن بقدرة مجموعة خدمات «إندافا» على أداء دور ضمن ذلك التحول إلى جانب تقديم فكرنا الاستراتيجي وبحث الشراكات على المدى البعيد. كما ندعم تطوير المنظومة المحلية، حيث تسعى دولة الإمارات للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وقد فتحت مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» الباب أمام الشركة لبناء حضور أكبر لها في دولة الإمارات، ونتطلع إلى إبراز قدراتنا في السوق المحلية ثم الإقليمية».من جانبه، قال ديفيد بوست، المدير العام لشركة إندافا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تعتبر دبي أساساً مثالياً للتوسع الإقليمي في دولة الإمارات حيث، نشهد فرصاً مذهلة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقود الدولة مسيرة التحول الرقمي. ويسعدنا أن نكون جزءاً منها، كما أننا نؤمن بأن الحضور الأقوى والأعمق في هذا السوق يمكنه أن يساعد على تطوير الاستراتيجيات والمواهب المحلية، وتمكيننا من المساهمة بشكل كامل في ذلك، لقد بدأنا سابقاً التعاون مع العديد من العملاء في دولة الإمارات وندرك حجم الطموح في دولة الإمارات الذي يتوازى بشكل كبير مع طموحاتنا».وتهدف مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التي انطلقت عام 2022 إلى دعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة في الدولة عبر تمكين عمليات التأسيس والترخيص السريعة والمرنة، وإصدار التأشيرات، وتسهيل العمليات المصرفية، وتقديم التسهيلات المتعلقة بالإيجار التجاري والسكني لشركات التكنولوجيا المتقدمة الراغبة في الانتقال إلى دولة الإمارات.