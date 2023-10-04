شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الشارقة» تنظم ملتقى أفضل الممارسات لجائزة التميز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة «ملتقى أفضل الممارسات لجائزة الشارقة للتميز»، لتعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة وتطبيق أرقى معايير الجودة والاستدامة لحماية البيئة.

حضر الملتقى الذي انعقد في مقر الغرفة، عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي المستشار البيئي لحكومة عجمان، وسالم علي سالم المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة.

وتضمن الملتقى عرضاً لمبادرات الجهات الحكومية والخاصة في مجال المسؤولية المجتمعية التي تخدم المجتمع والبيئة وخططها المستقبلية واستعراض مشاريع الاستدامة التي قدمتها الجهات الحكومية الفائزة في الدورات السابقة للجائزة، بهدف نقل الخبرات والتجارب وتحفيز وتشجيع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة على تبني أفضل ممارسات الاستدامة وجعلها جزءاً لا يتجزأ من قيمها المؤسسية، لتسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات.

أفضل الممارسات

وأكد عبدالله سلطان العويس أن مُلتقى «أفضل الممارسات لجائزة الشارقة للتميز 2023»، يُعتبر من ثوابت الجائزة وإحدى محطاتها الرئيسية التي تنظمها غرفة الشارقة، انطلاقاً من سعيها الى تعزيز ثقافة الجودة والتميز واعتماد أفضل الممارسات في مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز استدامتها.

وأشار العويس إلى أن تنظيم الملتقى الذي يتزامن مع عام الاستدامة، يأتي في إطار حرصنا على العمل وفق توجيهات القيادة الحكيمة نحو لعب دور فعال في تحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات لاسيما الاقتصادية، حيث يشكل الملتقى منصة مهمة للمساهمة في تعزيز الإنجازات والجهود التي حققتها دولة الإمارات في مجال الاستدامة حيث تعد الإمارات أول دولة في المنطقة وشمال إفريقيا، تطلق مبادرة استراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما احتلت المركز 13 عالمياً في مجال مؤشر استدامة المدن والنقل، إلى جانب استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» والذي سيشهد توجيه تمويلات مهمة لمشاريع الاستدامة والتغير المناخي.

مشاريع مبتكرة

وأشار العويس إلى أن غرفة الشارقة حريصة على إطلاق العديد من المشاريع المبتكرة وتبني المبادرات التي تعزز من قدرات مجتمع الأعمال والقطاع الخاص على اعتماد معايير الاستدامة، مشيراً إلى أن الملتقى يشكل منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات والنقاش حول سبل تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل، عبر الانطلاق من أدوات الجائزة ومستهدفاتها الرامية إلى تشجيع الممارسات الصديقة للبيئة، والتحفيز على تبني أفضل ممارسات الاستدامة المتّبعة عالمياً، وتعزيز ثقافة الجودة والتميز وتطبيق أفضل الممارسات في مجتمع الأعمال الإماراتي والخليجي.

ثقافة مؤسسية

من جانبه أشاد الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي بجهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تنظيم هذا الملتقى الذي يشكل مبادرة مهمة نحو ترسيخ ممارسات الاستدامة كثقافة مؤسسية، وأسلوب عمل وممارسة يومية في الجهات الحكومية والخاصة، مستعرضاً أهمية إحداث تحوّل في مفهوم المسؤولية المجتمعية نحو تعزيز الاستدامة عبر الانتقال إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات والتجارب، لإطلاق مبادرات تنموية تتبنى المعايير البيئية وأهداف التنمية المستدامة، سعياً لدعم تقدم وازدهار الدولة بشكل إيجابي ومستدام، مشيراً إلى أن حماية البيئة تمثل إحدى القضايا الأساسية التي تحرص قيادتنا الرشيدة على دعمها، ما يحتم علينا تكثيف الجهود لإطلاق مبادرات وبرامج تسهم في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ عليها والتركيز على الاستدامة بوصفها ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها دولة الإمارات.

التحول الرقمي

واستعرض يوسف القصير من مجموعة بيئة إنجازات المجموعة وخبرتها الواسعة على مستوى المنطقة في مجالي الاستدامة والتحول الرقمي، من أبرزها استثمار المجموعة في دعم وتمكين الاقتصاد الدائري وبما يحقق مستهدفات الاستدامة والتنمية الشاملة، إلى جانب خبرتها وعملها في العديد من القطاعات الحيوية ذات الصلة، مؤكداً أن المجموعة تواصل جهودها للارتقاء بمستوى جودة حياة أفراد المجتمعات بالمنطقة وذلك عبر تسخير أحدث التقنيات وتوفير الحلول الذكية لتحقيق أهدافها التنموية.

وفي ختام الملتقى كرم عبدالله سلطان العويس المتحدثين وهم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة مطار الشارقة الدولي، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ومجموعة بيئة، وجمعية الشارقة التعاونية.