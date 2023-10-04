شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تُخالف التراجع الجماعي للأسهم الخليجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أغلبية الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، باستثناء البحرين التي ارتفع مؤشرها العام 0.58%.

وفي السعودية، واصل مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» خسائره، حيث تراجع 1.02% إلى 10,840.27 نقطة، من خلال تداول 323.100 مليون سهم، بقيمة 6.342 مليار ريال.

بينما ارتفع مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) 0.95% إلى 22,758.35 نقطة، من خلال تداول 2.294 مليون سهم، بقيمة 44.38

مليون ريال.

الكويت

انخفض المؤشر العام لبورصة الكويت 0.40% إلى 6831.16 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 130.7 مليون سهم عبر 10022 صفقة نقدية بقيمة 29.4 مليون دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي 1.01% إلى 5673.25 نقطة، من خلال تداول 72.5 مليون سهم عبر 4482 صفقة نقدية بقيمة 9.13 مليون دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 0.24% إلى 7459.41 نقطة، من خلال تداول 58.15 مليون سهم عبر 5540 صفقة بقيمة 20.2 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك هبط مؤشر (رئيسي 50) 1.62% إلى 5618.34 نقطة، من خلال تداول 53.7 مليون سهم عبر 3165 صفقة نقدية بقيمة 7.7 مليون دينار كويتي.

البحرين وقطر

وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 0.58% إلى مستوى 1946.31 نقطة، كما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي 1.54% عند مستوى 737.04 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.727 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 284108 دنانير بحرينية، تم تنفيذها من خلال 69 صفقة.

وفي قطر، تراجع مؤشر بورصة قطر 0.84% إلى 10,187 نقطة، وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 421 مليون ريال.

وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر البورصة 0.13% إلى 4733.33 نقطة، وبلغت كمية التداول 11.74 مليون سهم، بقيمة 2.39 مليون ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.84% مسجلاً 19873.31 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.62% ليصل إلى 3735.56 نقطة، وأضاف مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا نحو 0.82% إلى قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 5546.54 نقطة.