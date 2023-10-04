شكرا لقرائتكم خبر عن «لوتاه للوقود الحيوي» تبرم شراكة استراتيجية مع «ديسل» السويسرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أعلنت شركة لوتاه للوقود الحيوي، وشركة ديسل السويسرية، المتخصصة في حلول التكنولوجيا المتطورة في الصناعات الكيميائية والمعالجات الصناعية التي تدعم الحلول المستدامة، عن شراكة استراتيجية خلال مشاركتهما في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023، أكبر منصة عالمية في قطاع الطاقة.

أعلنت الشركتان، خلال مؤتمر صحفي عُقد في فندق (ماريوت داون تاون أبوظبي) مؤخراً، عن إبرام مذكرة تفاهم استراتيجية لإطلاق مشروع مشترك خلال الفترة المقبلة. وتشكل الاتفاقية أساساً لبناء شراكة للاستفادة من القدرات والخبرات المبتكرة في القطاع الصناعي لشركة «ديسل» السويسرية، والقدرات الصناعية المتطورة لشركة لوتاه للوقود الحيوي من أجل إحداث تأثير إيجابي في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الكيميائية.

قال يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة «لوتاه للوقود الحيوي»: «نستهدف تسريع عملية تطوير وتبني التقنيات المتطورة للوقود الحيوي والطاقة الخضراء، وتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة المستدامة. وتمثل الشراكة مع شركة «ديسل» خطوة مهمة في تعزيز مهمتنا لتحقيق المزيد من الإنجازات في إنتاج وقود حيوي عالي الجودة ومنخفض الكربون، وهو ما يسهم في خفض الانبعاثات بشكل كبير».

وأضاف: «تتمتع شركة «ديسل» السويسرية بخبرات واسعة في تطوير حلول مبتكرة للصناعات الكيميائية، الأمر الذي يسهم في إثراء هذه الشراكة بمعارفها وخبراتها الواسعة. وسوف تسهم خبراتها في ابتكار حلول متخصصة لقطاع الطاقة دوراً محورياً في تحسين إنتاج الوقود الحيوي ومركبات الجلسرين، وتحسين المنتجات المبتكرة وحلول الطاقة المستدامة، ولدينا ثقة بأن تعاوننا سيسهم في تطوير قطاع الطاقة البديلة، بما يصب في مصلحة العالم والأجيال المقبلة».

وأعرب جوليان ثيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ديسيل»، عن سروره بالشراكة، قائلاً:«يتماشى هذا التعاون مع التزامنا بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لقطاع الطاقة والصناعات الكيماوية. ونهدف إلى تسريع الانتقال إلى منظومة أعمال أكثر استدامة من خلال الجمع بين خبراتنا ومواردنا مع قدرات شركة لوتاه للوقود الحيوي، وتمثل شراكتنا تحالفاً قوياً في السعي إلى تحقيق مستقبل أكثر خضرة واستدامة للطاقة من خلال الابتكارات التي تقلل من التأثير في البيئة، وتدعم تحول الطاقة، وتدفع النمو الاقتصادي».