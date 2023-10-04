شكرا لقرائتكم خبر عن «حرة مطارات أبوظبي» تتعاون مع نظيرتها في «مصدر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي عن التوصل إلى علاقة تعاون جديدة مع نظيرتها في مدينة مصدر، مجمع الأعمال المزدهر ومركز الاستدامة داخل المدينة، وستعمل الاتفاقية الجديدة على تعزيز الخدمات العقارية واللوجستية الشاملة المقدمة للشركات.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستحظى الشركات الموصى بها من قبل المنطقة الحرة في مصدر، خاصة تلك التي ترغب في ممارسة عملياتها داخل المنطقة الحرة، بفرصة استئجار المستودعات والمساحات للأنشطة الصناعية، وكونها شريكاً لوجستياً وفق أرقى المستويات العالمية ستوفر للمنطقة الحرة أيضاً تراخيص فروع المنطقة الحرة دون أي تكاليف مرتبطة بالتسجيل والترخيص لجميع الشركات، التي ستعمل من المناطق اللوجستية والصناعية بالمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، فضلاً عن حصولها على الخدمات المتميزة والحوافز الأخرى، كما ستحصل على تراخيص في المنطقتين الحرتين والاستفادة منهما في مختلف عملياتها.

وستؤدي الجهود المشتركة للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي والمنطقة الحرة في مدينة مصدر، إلى تحسين أوجه التعاون والشراكات الاستراتيجية بين مختلف المناطق الحرة في أبوظبي، وتنمية منظومتها في الإمارة. وأكد الطرفان تعاونهما، من خلال مذكرة تفاهم وقّعاها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023) في أبوظبي.

وقالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: «يسعدنا العمل مع المنطقة الحرة في مدينة مصدر. وبما أن العقارات تعد عنصراً أساسياً في عمليات المنطقة الحرة نأمل أن تحقق هذه الاتفاقية المزيد من الفرص لتعزيز الخدمات بفضل جهودنا المشتركة. ومن خلال علاقة التعاون التي تجمع بيننا يمكننا ترجمة رؤانا المشتركة لتعزيز تكامل الأعمال داخل منظومة المناطق الحرة، بما يعود بالمزيد من النفع على الشركات، وتوفير الخدمات اللوجستية الشاملة لها».

وقال محمود الحوسني، المدير التنفيذي للخدمات المالية والإسناد في مدينة مصدر: «ستؤدي هذه الاتفاقية إلى تحقيق توسع مهم لمنظومتنا الحالية، لا سيما وأنها تتيح أيضاً فرصة رائعة لأكثر من ألف شركة تعمل في منطقتنا الحرة، من حيث إتاحة الخيار لها للعمل داخل مجمع أعمال آخر، والاستفادة من المساحات المتاحة للمستودعات والأنشطة الصناعية التي لا تبعد سوى دقائق معدودة من مكاتبها الحالية. ويسعدنا أن نرى مفعول هذه الاتفاقية من خلال إحدى الشركات الناشئة التي قمنا بالاستثمار فيها عبر ذراعنا الاستثمارية «ذا كاتاليست». شركة «فولتس» بدأت حالياً عمليات التصنيع في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي. لا يسعنا إلا الانتظار لرؤيتهم يتوسعون ويزدهرون أكثر في مجال تخزين الطاقة النظيفة».

وتوفر المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مجموعة متنوعة من المستودعات والخدمات العقارية، في مواقع مختلفة ضمن ثلاثة مطارات، وهي: أبوظبي الدولي، والعين الدولي، والبطين للطيران الخاص. وتقع أكبرها داخل المجمع اللوجستي قرب المنطقة الحرة لمدينة مصدر، وستعمل على تعزيز التعاون بين الطرفين.