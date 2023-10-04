شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»: لدينا 575 محطة خدمة في دول التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أوضح بدر اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، أن الشركة سرعت، في الأعوام الأخيرة، تنفيذ استراتيجيتها للنمو، حيث افتتحت، خلال الخمس سنوات الفائتة، حوالي 200 محطة خدمة جديدة في الإمارات والسعودية، ليصل بذلك عدد محطات شبكتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى 575 محطة خدمة، بما في ذلك 64 محطة خدمة في السعودية.

وقال اللمكي في حديث لـ ”الخليج 365”: «كما أحرزت الشركة تقدماً كبيراً في مجال توسعها دولياً، حيث استحوذت على حصة 50% من شركة «توتال إنرجيز للتسويق مصر»، ما أضاف 240 محطة خدمة إلى محفظة محطاتها».

وذكر أن الدورة الحالية من معرض أديبك 2023، تعد استثنائية كونها تقام قبل فعاليات كوب 28، وتعنى بالمناخ وتعزيز الاستدامة و خفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف: «لدينا خطة الاستدامة للوصول لخفض بنسبة 25% من الانبعاثات الكربونية، بحلول 2030، والوصول الى الحياد بحلول 2050. وسعدنا بالإعلان عن الوقود الحيوي، الذي سيستخدم في أسطول مركباتنا، حيث سيساعد في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 15%».

وذكر أن الشركة بدأت هذا العام باستخدام الطاقة الكهربائية، التي يجري توليدها من الألواح الشمسية المركبة في محطات التوزيع، سعياً لاستخدام مصادر نظيفة في توليد الطاقة.

وتطرق إلى حصول الشركة على تمويل مستدام بقيمة 1.5 مليار دولار من بنوك محلية وعالمية، بنسبة فائدة مميزة، وذلك لأغراض العمليات التشغيلية والنمو والتوسع في الامارات وخارجها.

وأفاد أن الشركة أطلقت، العام الجاري، شركة «أي تو جو» لتوفير الشواحن الكهربائية، حيث يتوافر 38 شاحناً سريعاً في 38 محطة وقود منتشرة في الدولة، ويمكنها شحن السيارات في مدة زمنية تتراوح بين 15-30 دقيقة.