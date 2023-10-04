شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقيات وعقود على هامش «أديبك 2023» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «إم إم إي سي مانسمان»، الشركة الإماراتية المتخصصة بقطاع النفط والغاز والتعدين والطاقة المتجددة، توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «Linde»، والتي تحدد أطر التعاون بين الطرفين في مجال تقديم حلول وخدمات مبتكرة، تسهم في تعزيز نمو قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة في دولة الإمارات.

وجرى توقيع المذكرة على هامش مشاركة الشركة في «أديبك 2023»، بحضور الكساندار شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، ووقعها كل من المهندس أنس الجعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إم إم إي سي مانسمان»، والدكتور ستيفن رتشتر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا لدى مجموعة «Linde»، إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين لدى الجانبين.

وقال المهندس أنس الجعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إم إم إي سي مانسمان»: «يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار التزامنا بتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات العاملة بمجال النفط والغاز والطاقة المتجددة؛ بهدف تطوير حلول مبتكرة وإطلاق المبادرات والمشاريع الاستراتيجية؛ وذلك بما ينسجم مع مساعينا الرامية إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، لتسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي، إلى جانب تعزيز إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاث بحلول 2031».

«أفيفا» و«كِنت» توقعان عقدين لدعم استدامة الطاقة

من جهتها، أعلنت «أفيفا» توقيع عقدين مع شركة «كِنت» الهندسية في مجال النفط والغاز والطاقة منخفضة الكربون. وضمن الاتفاق المؤسسي بين الجانبين، تصبح حزمة «أفيفا» الكاملة من البرمجيات الهندسية السحابية المطورة الخيار الأول لمشاريع «كِنت» الرقمية المقبلة في قطاع الطاقة.

تأتي الاتفاقية استكمالاً لمذكرة التفاهم الاستراتيجية التي وقعتها الشركتان في مايو/ أيار 2022؛ حيث يتضمن العقد المؤسسي قيام شركة «كِنت» بتوحيد عملياتها الهندسية والإنشائية بناء على منتجات «أفيفا». أما اتفاق AVEVA Flex فيدعم تحسين إمكانات التعاون والعمل التشاركي ضمن فريق «كِنت» العالمي، بينما يعزز شفافية ونزاهة البيانات وتنفيذ المشاريع للعملاء في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة. وبفضل حلول EPC4.0 والتوأمة الرقمية من «أفيفا»، يمكن للعملاء تنفيذ الأصول الرأسمالية ضمن الميزانية والوقت المحددين.

وبموجب الاتفاقية الثانية، أصبحت «كِنت» الآن شركة معتمدة لتكامل النظم من «أفيفا»، وستتمكن من تطبيق برمجيات «أفيفا» للهندسة والعمليات التشغيلية لأهم العاملين في قطاع الطاقة. ومن الجدير بالذكر أن كلاً من «أفيفا» و«كِنت» نفذتا العام الماضي مشروعين ناجحين للتوأمة الرقمية، لتعمل الاتفاقية الجديدة لتكامل النظم على تعزيز المكاسب التي يمكن تحقيقها في الشركات الأخرى.

وقال كاسبر هيرتسبرغ، الرئيس التنفيذي لدى «أفيفا»: «يمثل تعاوننا مع كِنت معياراً جديداً في تقديم الخدمات الرقمية لقطاع الطاقة، فالشراكة الاستراتيجية تجمع بين خبرات كِنت المتميزة في المجال وما تمتلكه من مهارات وخدمات رقمية، وبين مجموعة أفيفا المتطورة من الحلول التي تدعم تسريع الجهود لتخفيض انبعاثات الكربون وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة. وهذا التمازج بين الخبرات والتقنية سيمكّن العملاء من الاستفادة من إمكانات الاستقصاء والمرئيات التي تتيح الاستجابات المبتكرة والمرنة للتحديات التي يمرّ بها القطاع في فترات التغير والفرص».

«شنايدر» و«تكنوماك» تتعاونان لتسريع حلول الإدارة الذكية

ووقعت «شنايدر إلكتريك» مذكرة تفاهم مع شركة «تكنوماك» لحلول البناء القياسية؛ بهدف تزويد مجموعتها من المحطات الجاهزة بتكنولوجيا موفرة للطاقة؛ وذلك ضمن فعاليات «أديبك». ودعماً لمبادرة «اصنع في الإمارات»، سيشهد التعاون الاستراتيجي تزويد «شنايدر إلكتريك» للمحطات الكهربائية الجاهزة للمنازل لدى شركة «تكنوماك» لحلول البناء المعيارية، بأحدث مفاتيح التحكم الكهربائي ذات الجهد المنخفض والمتوسط، إضافةً إلى حلول الأتمتة الكهربائية.

كما ستقدم «شنايدر إلكتريك» الدعم الفني والتقني اللازم، لضمان الدمج الكهربائي الناجح في المنازل، ما يمثل نقلة نوعية للاستفادة بسهولة من هياكل جاهزة موفرة للطاقة، ضمن قطاع الطاقة المزدهر في المنطقة.

قال منصور كراكات، المؤسس المشارك ورئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة «تكنوماك» لحلول البناء المعيارية: «يمكّننا التعاون مع شنايدر إلكتريك من الاستفادة من أحدث التكنولوجيا والخبرات، لتقديم قيمة مضافة لعملائنا. كما يشكّل الدعم التقني الذي تقدمه شنايدر إلكتريك لمحطاتنا الفرعية الجاهزة للمنازل الكهربائية شهادة على حرصهم على الصناعة المحلية. وبذلك، نعزز معاً قدراتنا ونؤدي دوراً مهماً في دفع عجلة نمو واستدامة قطاع الطاقة في المنطقة».

بدوره قال أحمد خشان، رئيس «شنايدر إلكتريك» في منطقة دول الخليج: «نسهم في تسريع التحول الريادي الجاري ضمن قطاع الطاقة الذي يواصل النمو في دولة الإمارات، كما هي الحال في تزويدنا المحطات الكهربائية الجاهزة للمنازل من شركة تكنوماك بحلول متطورة. ويتزامن الإعلان عن هذا التعاون من «أديبك 2023» في أبوظبي مع تسارع التحوّل الكهربي والرقمي ضمن مشهد الطاقة في دولة الإمارات».