شكرا لقرائتكم خبر عن 500 عارض محلي وعالمي في «الإمارات للعطور والعود» بالشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تنطلق الجمعة المقبل، فعاليات النسخة الأولى من معرض «الإمارات للعطور والعود»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2023، ويشارك فيه أكثر من 500 علامة تجارية محلية وعالمية، ونخبة من الخبراء ورجال الصناعة والمبتكرين، ورواد الأعمال الشباب.

ويهدف المعرض إلى جمع أرقى العلامات التجارية للعطور العربية والعود في الشرق الأوسط وحول العالم، وإتاحة الفرصة لكبار مصنعي وتجار وعشاق صناعة العطور للقاء وتبادل الخبرات تحت سقف واحد، إضافة إلى تقديم عرض متنوع لمجموعة واسعة من العطور الشرقية الراقية، وأجود أنواع العود التي تجسد التراث العربي الأصيل في صنعها على مدى قرون.

مواكبة الصناعة

وأكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن تنظيم «معرض الإمارات للعطور والعود» يأتي في إطار حرص الغرفة على دعم مركز إكسبو الشارقة لتعزيز قائمة المعارض والفعاليات التي يستضيفها وينظمها سنوياً، بما يخدم شريحة واسعة من التجار والصناعيين ورواد الأعمال الشباب، وعشاق العطور والخبراء الباحثين عن جديد هذه الصناعة الحيوية التي تنمو في منطقتنا بصورة كبيرة، مشيراً إلى أن الحدث يشكل مساحة مهمة لعرض أهم وأكبر المنتجات في مجال العطور محلياً وخليجياً وعالمياً، وفق رؤية عصرية تتيح لكبار صانعي وموزعي العطور، والخبراء والمتخصصين بناء علاقات تجارية جديدة وتعزيز وجودهم في أسواق المنطقة.

فرصة استثنائية

وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: إن النسخة الأولى من «معرض الإمارات للعطور والعود» تُعد منصة للاعبين الرئيسيين في الصناعة بمنطقة الشرق الأوسط للالتقاء وعرض أرقى المنتجات وأهمها العود الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الثقافة والتقاليد الإماراتية والعربية الغنية، مؤكداً أن المعرض يشكل فرصة لخبراء ومصممي العطور لتبادل الخبرات والتجارب حول أفضل ممارسات الصناعة لتقديم عطور فريدة تلبي احتياجات وتفضيلات المتعاملين.

ويفتح المعرض أبوابه من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 10.30 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 3 ظهراً إلى الساعة 10.30 مساء، ويومي السبت والأحد من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 10.30 مساء.