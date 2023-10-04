شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تدمج «بارد» مع مساعدها الافتراضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «جوجل»، الأربعاء، عن خطط لإضافة قدرات الذكاء الاصطناعي إلى مساعدها الافتراضي، وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة لـ«رويترز»: «إن الذكاء الاصطناعي سيسمح للمساعد بالقيام بأشياء مثل مساعدة الأشخاص في التخطيط لرحلة أو متابعة رسائل البريد الإلكتروني».

وقالت شركة «ألفابت» خلال حدث الأجهزة الخاص بها في نيويورك: «إنها تخطط لإضافة ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية من برنامج بارد تشات بوت الخاص بها إلى إصدار جوجل للمساعد الافتراضي، والذي يهدف إلى تقديم مساعدة شخصية في التفكير والقدرات التوليدية على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وأي أو اس».