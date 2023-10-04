شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تنتعش بدعم من بيانات الوظائف وتراجع عوائد السندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة من أعلى مستوياتها منذ سنوات، بعد صدور بيانات الوظائف الأضعف بكثير من المتوقع.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.49%. وكسب مؤشر داو جونز الصناعي 0.25%، في حين تقدم مؤشر ناسداك المركّب بنسبة 0.94%.

وكان القطاع الاستهلاكي التقديري هو القطاع الأفضل أداء، حيث ارتفع بنسبة تزيد على 1%. وقاد سهما تسلا وكرنفال مكاسب القطاع، إذ كسبا 4.12% و2.8% على التوالي.

وكان قطاع الطاقة هو القطاع الأسوأ أداء على مؤشر «ستاندرد آند بورز»، الأربعاء. وانخفضت أسهم «فيليبس 66» بنسبة 5%، في حين انخفضت أسهم «إي بي إي» و«ماراثون بتروليوم» و«فاليرو انيرجي» بأكثر من 4% مع انخفاض أسعار النفط الخام.

بيانات الوظائف الجديدة

وتأتي تحركات، الأربعاء، في أعقاب صدور بيانات الوظائف الجديدة. وقال «إي دي بي» إنه تمت إضافة 89 ألف وظيفة، الشهر الماضي. وهذا أقل بكثير من توقعات داو جونز البالغة 160 ألفاً، وأقل من 180 ألفاً المنقحة بالزيادة في أغسطس/ آب.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة قليلاً عن أعلى مستوياتها في عام 2007 بسبب البيانات. وتم تداول عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.773% في الجلسة الأخيرة. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بأربع نقاط أساس إلى 4.896%، تم تداوله لفترة وجيزة فوق 5% في وقت سابق من الجلسة، ويحوم عند مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2007.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة المخاوف من الركود، ودفع أسعار الفائدة على الرهن العقاري إلى ما يقرب من 8%. ونتيجة لذلك، انخفض الطلب على الرهن العقاري إلى أدنى مستوياته منذ عام 1996.

وقال جيمي كوكس، الشريك الإداري لمجموعة هاريس المالية: «إن أسعار الفائدة تتأرجح في السوق». وأضاف كوكس: «نحن نشهد اختلافاً بين الدخل الثابت والأسهم».

ولا يزال المستثمرون في حالة من التوتر، ويتطلعون إلى صدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر/ أيلول الجمعة، لمزيد من المؤشرات على قوة سوق العمل. (وكالات)