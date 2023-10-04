شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «أبل» يبيع أسهماً ب 88 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر ملف للأوراق المالية الأمريكية أن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، حصل على 41.5 مليون دولار بعد خصم الضرائب في أكبر عملية بيع لأسهمه في عامين.

وباع كوك 511 ألف سهم، بقيمة تبلغ 87.8 مليون دولار قبل حساب الضرائب، وفقاً للإيداع المؤرخ، الثلاثاء. وحصل على 355 مليون دولار من بيع الأسهم في أغسطس/ آب 2021.

وأظهر الإيداع أن رئيس شركة أبل يمتلك 3.3 مليون سهم بقيمة 565 مليون دولار بعد البيع.

وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 13% من أعلى مستوى قياسي لها عند 198.23 دولار في يوليو/ تموز، حيث يخشى المستثمرون من انتعاش أبطأ من المتوقع في الطلب على الهواتف الذكية.

وأطلقت شركة «أبل» مؤخراً، تشكيلة آيفون 15 الجديدة، الشهر الماضي، من دون رفع الأسعار، وهي خطوة قال بعض مراقبي الصناعة إنها رد فعل على تراجع الهواتف الذكية عالمياً.

وقام المحللون في «كيبانك كابيتال ماركتس» بتخفيض تصنيف السهم إلى «وزن القطاع» من «زيادة الوزن»، الأربعاء، بسبب مخاوف من أن تباطؤ نمو المبيعات في الولايات المتحدة مرة أخرى في الربع الرابع.

وأشارت شركة الوساطة إلى أن عدداً أقل من مستخدمي الهواتف في الولايات المتحدة من المرجح أن يقوموا بترقية أجهزتهم في ظل مواجهتهم للتضخم المرتفع. (رويترز)