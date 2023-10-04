شكرا لقرائتكم خبر عن طلبيات المصانع الأمريكية تفوق التوقعات في أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زادت الطلبيات الجديدة على السلع الأمريكية أكثر من المتوقع في أغسطس/آب وتسارعت وتيرة الشحنات، ما يدعم الآراء بأن النمو الاقتصادي ازداد قوة في الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة الأربعاء: «إن طلبيات المصانع ارتفعت 1.2%، بعد أن انخفضت 2.1% في يوليو/ تموز».

وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة الطلبيات 0.2%. وارتفعت الطلبيات 0.5% على أساس سنوي في أغسطس/ آب.

وينمو قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.1% من الاقتصاد الأمريكي، ببطء على الرغم من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس/ آذار 2022.

أجهزة الكمبيوتر

وزادت الطلبيات على أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية 0.3%. وقفزت طلبيات المعدات والأجهزة والمكونات الكهربائية 1%، وارتفعت على الآلات 0.6%. وهوت الطلبيات على الطائرات المدنية 15.9%، بينما صعدت على المركبات 0.3%.

وزادت شحنات السلع المصنعة 1.3%. وارتفع مخزون السلع المصنعة 0.3%، بينما ارتفعت نسبة الطلبيات غير المسلّمة 0.4%.

وأفادت وزارة التجارة أيضاً بأن الطلبيات على السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، والتي يُنظر إليها على أنها مقياس لخطط إنفاق الشركات على المعدات، زادت 0.9% مثل التقديرات الواردة في تقارير في الشهر الماضي.

وارتفعت شحنات السلع الرأسمالية 0.7%. وزاد إنفاق الشركات على المعدات في الربع الثاني بعد أن انكمش في فصلين متتاليين.

وتبلغ تقديرات النمو للربع الثالث معدلاً سنوياً 4.9%. ونما الاقتصاد 2.1% في الربع الثاني. (رويترز)