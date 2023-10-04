شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: مشروعات المياه والصرف تستحوذ على النسبة الأكبر من تمويل المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت مشروعات المياه والصرف الصحى النسبة الأكبر من التمويل 54.34% الموجه للمرحلة الأولى من المشروع القومى "حياة كريمة" وتخطت نسبة تنفيذ المشروعات 85% وإنفاق 200 مليار جنيه ، بإجمالى عدد مشروعات 22.750 ألف مشروع لتطوير 1088 قرية يبلغ عدد سكانها 17.5 مليون نسمة، وفقا لتقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وبلغت حجم المخصصات للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة 350 مليار جنيه ، بحيث تستهدف 52 مركزا بعدد قرى 1477 ، باجمالى 18 مليون مستفيد.

وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من نسبة 85% من المرحلة الأولى للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، على أن يتم الانتهاء من كامل المرحلة الأولى خلال عام 2024 بحجم استثمارات يبلغ 350 مليار جنيه.

كما كشفت عن البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية لمُبادرة «حياة كريمة»، بتخصيص 13.12 مليار جنيه منها 7.12 مليار جنيه لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى و6 مليارات جنيه لمشروعات تأهيل وتبطين الترع، كما تم تخصيص 10 مليار جنيه خلال الخطة الاستثمارية 23/2024، لتخدم على المرحلة الثانية من مشروعات «حياة كريمة»، مثل المستشفيات المركزية ومشروعات المدارس والنقل ومحطات معالجة الصرف الصحى ومياه الشرب.