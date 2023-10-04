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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الطرق استعرضت في جناح السعودية بالمعرض المصاحب لمؤتمر الطرق العالمي في التشيك، استراتيجيتها القطاعية التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، والتشجيع على الابتكار. وأوضحت الهيئة العامة للطرق أن استراتيجية قطاع الطرق تهدف إلى رفع مؤشر جودة الطرق للتصنيف السادس عالمياً، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة حسب تصنيف IRAP، فضلا عن المحافظة على مستويات خدمة متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية، وبحلول عام 2030، ستسهم استراتيجية قطاع الطرق بـ74 مليار ريال في الناتج المحلي، وتخلق 293 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

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