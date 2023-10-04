فرصة استثمارية

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وتقع الفرصة الاستثمارية المطروحة أخيرا على مساحة 8.980 م2 ، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف أخر يوم 21 نوفمبر 2023م.
يأتي ذلك ضمن برامج أمانة منطقة القصيم الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والتي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية يمكن الاطلاع عليها عبر تطبيق فرص القصيم.
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