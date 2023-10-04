شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاءات وزير الاقتصاد في النمسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، اليوم الأربعاء، مع وزير العمل والاقتصاد بجمهورية النمسا، مارتن كوشر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خلال اجتماع بحضور ممثلين من القطاع العام.

ويأتي اللقاء ضمن زيارة وزير الاقتصاد الرسمية إلى النمسا.

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اتحاد الصناعات النمساوية

كما شارك وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال زيارته الرسمية إلى النمسا، في اجتماع الطاولة المستديرة لاتحاد الصناعات النمساوية الذي عقد اليوم في العاصمة فيينا، الذي يمثل أكثر من 80% من المصنعين في النمسا.

وأكد خلال كلمته أهمية التعاون المشترك في قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز المنافع المتبادلة.