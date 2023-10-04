أخبار البورصة اليوم الأربعاء 4-10-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم، الأربعاء 4-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تصل إلى 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون جنيه.





إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، ودلتا للطباعة والتغليف، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري.





البورصة تربح 14 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تصل إلى 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 461 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.5 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.46%، والعرب على 8.29%، واستحوذت المؤسسات على 26.01% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 19.9 مليون جنيه، 58.6 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 37.2 مليون جنيه، 59.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 19873 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 23791 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 8318 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5546 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.80% ليغلق عند مستوى 5378 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1416 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 49 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، وأم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 580 ألف سهم، 58.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي البنك المصري الخليجي، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 30091 سهم، 85 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 16.4 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 253 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، والمطورون العرب القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 1.1 مليون سهم، 140 ألف سهم، 500 ألف سهم، 706 آلاف سهم، 532 سهم، 650 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات جي بي كوربوريشن، وأيه كابيتال القابضة، ورواد السياحة-رواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 70 ألف سهم، 13.2 مليون سهم، 30 ألف سهم، 70 سهم، 2.2 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 254.8 ألف سهم.





بلتون أعلنت شركة شركة بلتون المالية القابضة، عن الخطط التوسعية والأهداف الاستراتيجية لشركة كاش للتمويل متناهي الصغر، وتعتزم "كاش" تقديم حلول مبتكرة تلبى متطلبات جميع العملاء في المناطق الأكثر احتياجًا، لخلق تأثير اجتماعي واقتصادي عن طريق توفير فرص عمل للشباب تزيد عن 3 آلاف فرصة عمل بطرق مباشرة و60 ألف فرصة عمل بطرق غير مباشرة من خلال الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا والناشطة اقتصاديًا وذلك خلال العام الأول من تفعيل خططها التوسعية، مع التركيز على الحلول التكنولوجية والرقمية لتقديم خدمات مميزة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بالإضافة لتنمية ورفع كفاءة فريق العمل بالشركة.





بالم هيلز أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، تحقيق مبيعات جديدة بقيمة 35 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2023 مقابل 17.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة نمو 100%، متجاوزة مستهدف الشركة من المبيعات الجديدة خلال العام.