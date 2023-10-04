شكرا لقرائتكم خبر عن سكان دبي يحجزون 7.5 مليون ليلة فندقية في المدينة 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

كشف التقرير السنوي الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لعام 2022، أن السياحة الداخلية ساهمت مرة أخرى في النجاح الباهر الذي حققه قطاع السياحة في الإمارة، عام 2022، امتداداً لدورها المحوري في استدامة قطاعي الفنادق والضيافة طوال فترة كوفيد-19.

وأظهر التقرير أن سكان الإمارات أقاموا 9.5 مليون ليلة فندقية في دبي خلال عام 2022، مشكلين نحو 25% من إجمالي الليالي الفندقية المحجوزة، حيث بلغ متوسط مدة إقامتهم 2.8 ليلة، وذلك ارتفاعاً من 1.9 ليلة فقط، عام 2019، ما يعكس تزايد شعبية باقات العطلات المحلية القصيرة في المدينة.

وأشار التقرير السنوي إلى أن سكان دبي استحوذوا على الأغلبية العظمى من حجوزات غرف الفنادق لسكان الإمارات، عام 2022 بنسبة 79%، بما يعادل 7.5 مليون ليلة فندقية.

ووفقاً لبيانات الدائرة، وصل عدد الغرف المحجوزة إلى نحو 37.43 مليون ليلة مبيت، مقابل 31.47 مليون ليلة، في 2021، و32.11 مليون ليلة، في 2019.

أداء متميز

وأوضح أن قطاع الفنادق شهد معدلات نمو كبيرة مواصلة الأداء المتميز، عام 2022، مقارنة بالعام السابق، مدعوماً ليس فقط بالارتفاع المذهل في عدد الزوار الدوليين، ولكن أيضاً بقطاع السياحة الداخلية المزدهر، الذي نما بشكل كبير خلال الوباء.

وأشارت الدائرة إلى أن مؤشرات النمو القوية، ظهرت في الارتفاع السنوي في متوسط الإشغال من 67%، عام 2021 إلى 73% العام الفائت، وهو أحد أعلى معدلات الإشغال في العالم، مع كون المعروض من الغرف أكبر بكثير مقارنة بالوجهات السياحية الأخرى حول العالم، مضيفة أن هذه المستويات تحققت مع زيادة بنسبة 16% في المعروض الجديد من الغرف. وارتفع حجم السوق الفندقية إلى 146496 غرفة في 804 فنادق، بنهاية عام 2022، مقارنة ب 126120 غرفة في 741 منشأة، قبل ثلاث سنوات، بزيادة قدرها 16% و9% على التوالي.

152 ألف غرفة

وقال التقرير إن عدد الغرف الفندقية في طريقه إلى تجاوز 152 ألفا في 2024، ما يعكس جاذبية المدينة الدائمة.

وأضاف أن ما عزز سمعة دبي أيضاً، أن مشغلي الفنادق في المدينة تفوقوا بشكل واضح على النتائج القياسية السابقة لعام 2019، عبر جميع مؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى عام 2022. حيث وصلت ليالي الغرف المشغولة إلى مستوى قياسي بلغ 37.43 مليون العام الفائت، بزيادة 19% مقارنة بعام 2021 (31.47 مليون)، و17% مقارنة بعام 2019.

وارتفع متوسط السعر اليومي في المدينة البالغ 536 درهماً بنسبة 19% على أساس سنوي، و29% مقارنة بعام 2019، في حين ارتفعت إيرادات الغرفة المتاحة بنسبة 30%، مقارنة بعام 2021، و25% عام 2019، لتصل إلى 391 درهماً.

المناطق

وأوضح التقرير أن قطاع الفنادق الاقتصادية سريع النمو في المدنية، الذي يتألف من فنادق من فئة نجمة واحدة إلى 3 نجوم، فضلاً عن شقق فندقية، اجتذب أعلى معدلات الإشغال بين جميع القطاعات في دبي، بنسبة 74% و79% على التوالي، ما سلط الضوء على النجاح المستمر لدبي للوصول إلى أسواق مصدرة جديدة للزوار.

وأضاف أن هذا الأداء انعكس في شعبية نقاط الجذب السياحية ذات الميزانية المحدودة في الإمارة، البرشاء وبر دبي، اللتين سجلتا متوسط معدلات إشغال بلغ 77% (بنمو 6% على أساس سنوي)، وديرة بنسبة 75% (بنمو 11% على أساس سنوي).

وأوضح أن هذا الأداء من النجاح المستمر، لم يؤثر في ما يحققه قطاع الإقامة الفاخرة من فئة 5 نجوم في المدينة، والذي يمثل 34% من إجمالي مخزون الغرف، مع متوسط معدل الإشغال 70%، ففي الفئة الفندقية الفاخرة، فإن المواقع المشهورة مثل نخلة جميرا سجلت إشغالاً بنسبة 74% (بنمو 8% على أساس سنوي)، ومرسى دبي 77% (بنمو 9% على أساس سنوي)، في حين كان الأداء القوي الآخر يشمل وسط مدينة دبي بمعدل إشغال 68% (بنمو 15% على أساس سنوي)، ومركز دبي التجاري العالمي 68% (بنمو 12% على أساس سنوي).