شكرا لقرائتكم خبر عن سيولة انتقائية بـ 343 مليون درهم تقود مكاسب 8 أسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تدفقت سيولة انتقائية قدرها 343 مليون درهم، مستهدفة أسهم 8 شركات في جلسة، الأربعاء، وقادتها نحو المكاسب وسط قفزات قوية لأرامكس وبنك الشارقة، فيما تعرضت إعمار العقارية والدار لجني أرباح.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي متراجعاً 0.22% عند مستوى 4192.29 نقطة، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.15% إلى 9823.84 نقطة.

وقفز سهم «أرامكس» بالحد الأقصى أثناء الجلسة قبل أن يغلق على ارتفاع بنسبة 11.76% إلى مستوى 2.47 درهم، وسط سيولة

ب106 ملايين درهم، وارتفع «الخليج للملاحة» 3.8% إلى 7.37 درهم بسيولة 42.7 مليون درهم على عدد 5.6 مليون سهم، وزاد «شعاع كابيتال» 4.28% عند سعر 0.341 درهم، بسيولة 39 مليون درهم على عدد 113 مليون سهم.

كما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 0.5% عند مستوى 18.15 درهم، بسيولة 36.8 مليون درهم من خلال التداول على مليوني سهم، وحافظ «إعمار للتطوير» على صعوده 0.5% إلى 7.49 درهم، بسيولة ب32 مليون درهم عبر التداول على 4.34 مليون سهم.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع «أبوظبي الأول» 0.44% إلى 13.8 درهم بسيولة ب59 مليون درهم على عدد 4.25 مليون سهم، وصعد «الجرافات البحرية» 7.72% إلى 24.56 درهم من خلال سيولة ب25.5 مليون درهم على عدد مليون سهم فقط.

وقفز «بنك الشارقة» لليوم الثاني على التوالي، بعد إعادة استئناف التداول به بالحد الأقصى 14.94% إلى مستوى 0.7 درهم، لكن بسيولة ضعيفة ب1.88 مليون درهم على عدد 2.68 مليون سهم.

وأمام هذه الارتفاعات، تعرض سهم إعمار العقارية لمزيد من جني الأرباح متراجعاً 7.94 درهم، وكذلك الدار العقارية الذي أغلق منخفضاً 2% إلى 5.87 درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.7 مليار درهم، منها مليار درهم في سوق أبوظبي، و737.7 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 566.7 مليون سهم، توزعت بواقع 383.2 مليون سهم في دبي، و180.5 مليون سهم في أبوظبي.

سوق أبوظبي

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي مع انخفاض المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة.

وفي المالية، هبط «أبوظبي التجاري» 1% و«أبوظبي الإسلامي» 1.6% و«ملتيبلاي» 0.74%، في مقابل ارتفاع «العالمية القابضة» 0.07%.

وانخفض في العقار، سهم «رأس الخيمة العقارية» 1.74%، مقابل ارتفاع «إشراق» 0.6% «وأرام» 2.53% مع استقرار «منازل».

وفي الصناعات، انخفض «أدنوك للإمداد» 1% و«موانئ أبوظبي» 0.16%، أمام ارتفاع «حديد الإمارات-أركان» 0.66%.

وانخفضت أسهم الطاقة جماعياً مع نزول «أدنوك للتوزيع» 3.17% و«أدنوك للحفر» 1% و«أدنوك للغاز» 0.3% و«دانة غاز» 0.34%.

كما هبطت أسهم «فيرتغلوب» 1.4% و«بيانات» 0.7% و«بريسايت» 0.68% مقابل ارتفاع «أمريكانا» 0.7%.

سوق دبي

وتأثر مؤشر سوق دبي المالي بانخفاض المؤشر القطاعي لأسهم العقار، على الرغم من ارتفاعه في المالية والصناعة.

وفي قطاع العقار، انخفض «تيكوم» 0.36% و«ديار» 2.53%، أمام ارتفاع «الاتحاد العقارية».

وارتفع في البنوك، «الإمارات دبي الوطني» 0.55% و«مصرف عجمان» 0.9% و«جي إف إتش» 0.61%، مقابل نزول «أملاك» 0.36% و«أمانات» 0.96% و«دبي المالي» 0.6% مع استقرار «دبي الإسلامي».

وانخفض في الصناعة، «العربية للطيران» 0.34% و«دبي للاستثمار» 0.39% و«سالك» 0.29%.

وتراجع في المرافق «ديوا» 0.38% و«إمباور» 2.12% مقابل ارتفاع «تبريد» 0.55%.

توجه السيولة

وتصدر سيولة سوق العاصمة، «العالمية القابضة» ب 215.15 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 404 درهم، تلاه «ألفاظبي»

ب104.86 مليون درهم مغلقاً عند 19.8 درهم، ثم «ملتيبلاي» باستقطابه 86.8 مليون درهم وصولاً إلى 4 دراهم، ورابعاً «الدار».

وفي دبي، تصدر التداولات «إعمار العقارية» ب165.7 مليون درهم مغلقاً عند 7.94 درهم، تلاه «أرامكس» و«الخليج للملاحة»، ثم «شعاع كابيتال».

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 53 مليون درهم محصلة شراء، منها 7.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و45.4 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 53 مليون درهم محصلة بيع، منها 3.7 مليون درهم محصلة بيع العرب، و49.36 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 252.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 11.28 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و241 مليون درهم محصلة شراء المواطنين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 252.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 175.97 مليون درهم محصلة بيع العرب، و76.3 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 16.78 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بدبي بصافي استثمار 30.28 مليون درهم محصلة بيع. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بسوق دبي بصافي استثمار 30.28 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل بأبوظبي، وبصافي استثمار 16.78 مليون درهم محصلة بيع.