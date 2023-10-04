شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تنتعش بدعم من بيانات الوظائف وتراجع عوائد السندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الأربعاء حيث تراجعت عوائد الخزانة عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات بعد إصدار بيانات الوظائف الأضعف بكثير من المتوقع.

أضاف المؤشر الأوسع 0.8٪. كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 122 نقطة، أو 0.4٪، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.4٪.

تتبع تحركات يوم الأربعاء إصدار بيانات الوظائف الجديدة. حيث أضاف القطاع الخاص 89000 وظيفة الشهر الماضي. هذا أقل بكثير من توقعات داو جونز البالغة 160،000 وأقل من 180،000 إضافة كشوف المرتبات المنقحة صعودا من أغسطس.

وتراجعت عائدات الخزانة قليلا عن أعلى مستوياتها على مستوى البيانات في عام 2007. تم تداول عائد الخزانة لمدة 10 سنوات آخر مرة عند 4.745٪.