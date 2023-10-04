شكرا لقرائتكم خبر هدف المتنقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هدف المتنقل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية بدأ جولته في المنطقة الشرقية للتعريف ببرامج ومنتجات الصندوق الموجهة لمنشآت القطاع الخاص والمستفيدين، وكذلك تقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني، حيث تشمل جولة الفرع المتنقل التي تنتهي في تاريخ 13 أكتوبر 2023م كلا من: بقيق والخبر والقطيف ورأس تنورة والنعيرية والخفجي وحفر الباطن.

ويسعى الصندوق من خلال فروع هدف المتنقلة إلى تقديم الخدمات والدعم لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، بيسر وسهولة عبر حافلات جهزت بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، إضافة إلى صالة للاجتماعات لتقديم خدمات الإرشاد المهني ومنطقة للخدمات المساندة مزودة بأحدث التقنيات اللاسلكية.

وتقدم الفروع المتنقلة، خدمات دعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص من خلال حزمة من قنوات التوظيف التي ترتكز خدماتها على الموائمة بين الباحثين عن عمل والجهات الموظِفة في القطاع الخاص، بحيث يتم عرض الفرص الوظيفية المتوفرة والمناسبة على الباحثين عن عمل، عبر عدة قنوات الكترونية.