42 علامة تجارية

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وبلغ متوسط عدد الزوار أكثر من 3 آلاف زائر وزائرة في اليوم الواحد، فيما تجاوز متوسط المبيعات اليومية 200 ألف ريال.
ويهدف المعرض الذي يستمر 10 أيام إلى تعزيز الحراك الاقتصادي في المملكة من خلال استضافة التجار وجلب أفضل العلامات التجارية العالمية في صناعة العطور، كما يتيح المعرض للزوار اقتناء المنتجات الفريدة والمتنوعة، بما في ذلك مجموعات العود والبخور.
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