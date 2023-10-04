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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 42 علامة تجارية محلية ودولية في مجال العطور والبخور تشارك في فعاليات معرض الخزامى للعطور والبخور بنسخته الثانية في مدينة سكاكا، وسط إقبال من الزوار على المعرض الذي يقام بشراكة استراتيجية مع أمانة منطقة الجوف في مركز الجوف الحضاري بحي الربوة.

وبلغ متوسط عدد الزوار أكثر من 3 آلاف زائر وزائرة في اليوم الواحد، فيما تجاوز متوسط المبيعات اليومية 200 ألف ريال.

ويهدف المعرض الذي يستمر 10 أيام إلى تعزيز الحراك الاقتصادي في المملكة من خلال استضافة التجار وجلب أفضل العلامات التجارية العالمية في صناعة العطور، كما يتيح المعرض للزوار اقتناء المنتجات الفريدة والمتنوعة، بما في ذلك مجموعات العود والبخور.