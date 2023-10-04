الاقتصاد

42 علامة تجارية

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- بواسطة أيمن الوشواش - 42 علامة تجارية محلية ودولية في مجال العطور والبخور تشارك في فعاليات معرض الخزامى للعطور والبخور بنسخته الثانية في مدينة سكاكا، وسط إقبال من الزوار على المعرض الذي يقام بشراكة استراتيجية مع أمانة منطقة الجوف في مركز الجوف الحضاري بحي الربوة.

وبلغ متوسط عدد الزوار أكثر من 3 آلاف زائر وزائرة في اليوم الواحد، فيما تجاوز متوسط المبيعات اليومية 200 ألف ريال.

ويهدف المعرض الذي يستمر 10 أيام إلى تعزيز الحراك الاقتصادي في المملكة من خلال استضافة التجار وجلب أفضل العلامات التجارية العالمية في صناعة العطور، كما يتيح المعرض للزوار اقتناء المنتجات الفريدة والمتنوعة، بما في ذلك مجموعات العود والبخور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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