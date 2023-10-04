شكرا لقرائتكم خبر استمرار الخفض التطوعي للمملكة مليون برميل يوميا إلى نهاية ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الطاقة أمس عن استمرار الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميا من بداية نوفمبر إلى نهاية ديسمبر 2023.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة مستمرة في الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، وتم تمديده لاحقا وحتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023م ، مبينا أنه بذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وأفاد المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م.

وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوبك+» بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

في سياق متصل ذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده سوف تجري تحليلا للسوق لاتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستعمق تخفيضات الإنتاج أو سترفع إنتاجها من النفط خلال نوفمبر.

ونقلت وكالة رويترز، عن نوفاك، قوله إن روسيا ستواصل خفض الصادرات الطوعي بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر.

وفي أبريل، قررت روسيا خفض إنتاج الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2024، وأوضحت أنها ستخفض الصادرات 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية هذا العام.

وأكد نوفاك أن الخفض الطوعي الإضافي لروسيا يهدف إلى تعزيز جهود «أوبك+» للحفاظ على الاستقرار والتوازن في أسواق النفط.

الخفض التطوعي الإضافي للسعودية: