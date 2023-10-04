غرفة مكة تحصد جائزة التميز الاقتصادي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت الغرفة التجارية بمكة المكرمة بجائزة مكة للتميز فرع التميز الاقتصادي، في دورتها الخامسة للعام 2023م، خلال إعلان إمارة منطقة مكة المكرمة للفائزين بهذه الجائزة.

ويأتي فوز غرفة مكة المكرمة بجائزة مكة للتميز للمرة الثانية، حيث نالت الجائزة بالمرة الأولى في فرع التميز العمراني.

ودفعت الغرفة خلال الفترة الماضية بعدد من المشاريع والمبادرات ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية فضلًا عن دورها في دعم العديد من قطاعات الأعمال.

وكان من بين المبادرات اتفاقية منافع الثلاثية، التي جمعتها وغرفتي المدينة المنورة والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة لتحويل المدينتين المقدستين إلى مراكز للأنشطة المالية والتجارية في العالم الإسلامي.

وتحمل اتفاقية «منافع» تسعة مسارات واعدة، تستهدف كافة الجوانب الأكاديمية والتنفيذية لدعم عالم الأعمال والاستثمار، وتقديم الممكنات المطلوبة لرفع كفاءة البيئة الاستثمارية، وتحقيق الرؤية المتكاملة في التخطيط للفعاليات الدولية.

وكذلك من بين المبادرات والفعاليات كانت فعالية فوانيس السنوية التي تنظمها غرفة مكة المكرمة خلال شهر رمضان سنويا؛ والتي تهدف إلى دعم قطاعات الأعمال والأسر المنتجة ورواد الأعمال في مكة المكرمة من خلال إتاحة الفرصة لسكان وزوار العاصمة المقدسة للتسوق والترفيه.

وهنأ الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت معتوق، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي وموظفات غرفة مكة المكرمة على الإنجاز الكبير الذي حققته الغرفة بالفوز بجائزة مكة للتميز في فرع التميز الاقتصادي.

وأكد أن هذا الفوز جاء بواحدة من أرفع جوائز التميز في المملكة، انعكاساً للعمل الدؤوب الذي قدمته غرفة مكة المكرمة خلال الفترة الماضية، وطرحها للعديد من المبادرات والبرامج والمشاريع لتقديم حلول اقتصادية بناءة لقطاع الأعمال في مكة المكرمة، مؤكدا أن غرفة مكة المكرمة ستستمر في تقديم المزيد من المبادرات والخدمات التي تهدف إلى خدمة قطاع الأعمال لتبقى غرفة مكة المكرمة رائدة في التميز بجميع المجالات.