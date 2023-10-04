هيئة العقار تشارك بمعرض EXPO REAL في ميونخ

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وتأتي مشاركة الهيئة من خلال التواجد بجناح تعريفي يستعرض أهم التشريعات العقارية في المملكة والتي تعد من أهم الممكنات والمحفزات لرفع جاذبية الاستثمارات العقارية في المملكة، حيث تستهدف الهيئة الالتقاء بقادة وصنَّاع العقارات من مختلف الدول المشاركة في المعرض وتعريفهم بالبيئة الاستثمارية العقارية واستعراض أهم التجارب في التنظيمات العقارية ورفع الوعي لدى المستثمرين بتشريعات القطاع العقاري ودور الأنظمة واللوائح في تطويره ورفع موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.
وتستعرض الهيئة من خلال المشاركة في الاجتماعات وورش العمل ضمن فعاليات المعرض تجاربها في تنظيم القطاع الإيجاري ونظام البيع على الخارطة وجهودها في السجل العقاري إضافة إلى تعريف الممارسين بنظام الوساطة العقارية والذي يُعد من التنظيمات ذات الاهتمام الدولي في القطاع العقاري.
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