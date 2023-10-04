شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب في تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات اليوم الأربعاء، رغم تراجع الدولار عن أعلى مستوياته منذ عدة شهور.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار اليوم إلى 80ر106 نقطة بانخفاض نسبته 18ر0% عن مستواه أمس، وكان المؤشر ارتفع في وقت سابق من اليوم إلى 24ر107 نقطة.

تراجع سعر المعادن

تراجع سعر الذهب اليوم بمقدار 70ر6 دولارات إلى 80ر1834 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، في حين تراجع سعر الفضة بمقدار 231ر0 دولار إلى 146ر21 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

وتراجع سعر النحاس بمقدار 0320ر0 دولار إلى 5890ر3 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.