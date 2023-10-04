شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الاقتصاد الإيطالي 0.4% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء انكماش اقتصاد إيطاليا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنفس معدل التقديرات الأولية.

وذكر مكتب الإحصاء الإيطالي "آيستات" أن اقتصاد إيطاليا انكمش خلال الربع الثاني بنسبة 4ر0% من إجمالي الناتج المحلي بعد نموه بمعدل 6ر0% خلال الربع الأول.

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تراجع الإنفاق الاستهلاكي

بالنسبة للإنفاق أظهرت البيانات استمرار تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع إجمالي الإنفاق الاستثماري على الأصول الثابتة بنسبة 7ر1%.

كما تراجعت الواردات خلال الربع الثاني بنسبة 6ر0% سنويا. كما أظهرت البيانات انكماش قطاع الزراعة بنسبة 4ر1% والصناعة بنسبة 2ر1% والخدمات بنسبة 1ر0% مقارنة بالربع الأول.

وعلى أساس سنوي سجل الاقتصاد الإيطالي نموا بمعدل 3ر0% مقابل نموه بمعدل 1ر2% خلال الربع الأول، ليسجل أقل معدل نمو سنوي منذ الربع الأول من 2021.

كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 4ر0% سنويا.