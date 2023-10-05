شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "المقاولات" بنسبة 3.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.5%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.9%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2%، وصعدت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.7%، 1.6%، 1.5%، 1.3%، على التوالي.

وقفز قطاع مواد البناء بنسبة 1%، وزادت قطاعات البنوك، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، 0.6%، 0.5%، على الترتيب، فيما تراجعت 5 قطاعات وهم التجارة والموزعون، والأغذية والمشروبات والتبغ، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات التعليمية، والعقارات بنسبة 1%، 0.9%، 0.8%، 0.01%، 0.01%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تصل إلى 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 461 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.5 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.46%، والعرب على 8.29%، واستحوذت المؤسسات على 26.01% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 19.9 مليون جنيه، 58.6 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 37.2 مليون جنيه، 59.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 19873 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 23791 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 8318 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5546 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.80% ليغلق عند مستوى 5378 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1416 نقطة.