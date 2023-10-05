شكرا لقرائتكم خبر عن أحكام الطلاق فى مصر تتراجع إلى 10 آلاف و811 حكما عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق، أن عدد أحكام الطلاق فى الحضر 10 آلاف 811 حكم عام 2022، تمثل 97.6٪ من جملة الأحكام مقابل 10 آلاف و888 حكم عام 2021 بنسبة تراجع بلغت 0.7٪.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد أحكام الطلاق فى الريف بلغ 266 حكم عام 2022، تمثل 2.4٪ من جملة الأحكام مقابل 306 حكم عام 2021، بنسبة تراجع بلغت 13.1٪، وسجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 9148 حكماً بنسبة 82.6٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب حبس الزوج حيث بلغ عدد الأحكام بـها حكم واحد تمثل 0,01٪ من جملة الأحكام النهائية.

ويعتبر معدل الطلاق هو إجمالي عدد حالات الطـلاق "إشهادات + احكام الطلاق النهائية" التى تمت خلال العام لكل ألف من السكان فى منتصف نفس العام، وتشير الإحصائية إلى أن معدل الطلاق الخام بلغ 2.6 في الألف عام 2022 مقابل 2.5 في الألف عام 2021.

وبلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر 156 ألف و278 حالة عام 2022، تمثل 57.9٪ من جملة حالات الطلاق، مقابل 144 ألف و305 حالة عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 8.3%، وبلغ عدد حالات الطلاق في الريف 113 ألف و556 حالة عام 2022، تمثل 42.1٪ من جملة حالات الطلاق، مقابل 110 ألف و472 حالة عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 2.8٪.