شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تسجل أعلى معدلات زواج فى مصر لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق، أن أعلى معدل زواج سجل 14.8 في الألف بمحافظة القاهرة، بينما سجل أقل معدل زواج نحو 5.2 في الألف بمحافظة الجيزة.

ويعتبر مفهوم معدل الزواج هو عدد عقود الزواج التي تمت خلال العام لكل ألف من السكان في منتصف نفس العام، وبلغ معدل الزواج العام في مصر 13.6 في الألف عام 2022، مقابل 13.1 في الألف عام 2021.

وسجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية "من 25 إلى أقل من 30 سنة" حيث بلغ عدد العقود بها 374 ألف و631 عقداً تمثل 40.3٪ من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية "70 سنة فأكثر"، حيث بلغ عدد العقود بها 4927 عقداً تمثل 0.5٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.7 سنة عام 2022.

وإجمالا بلغ عدد عقود الزواج 929 ألف و428 عقداُ عام 2022، مقابل 880 ألف و41 عقداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.6٪، بينما بلغت عدد حالات الطلاق 269 ألف 269 ألف و834 حالة عام 2022، مقابل 254 ألف و777 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.9٪.

وسجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 349276 عقدا تمثل 37.6٪ من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 1091عقدًا تمثل 0.1 ٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوجة 24.8 سنة عام 2022.