شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الأربعاء، على ارتفاع.

فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 127.17 نقطة ما يعادل 0.4% عند 33129.55 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 34.30 نقطة ما يعادل 0.8% عند 4263.75 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر ناسداك 176.54 نقطة ما يعادل 1.4% عند 13236.01 نقطة.

انخفاض الدولار والذهب

وفي سوق العملات، انخفض الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في 10 أشهر مقابل سلة من العملات.

كما انخفض الذهب للجلسة الثامنة على التوالي بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وانخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.4% عند 1834.50 دولار للأونصة في بورصة نيويورك المالية.