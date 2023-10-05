شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد العقارية» تبدأ تنفيذ اتفاقية التسوية مع رئيس مجلس الإدارة السابق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الاتحاد العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، البدء بتنفيذ اتفاقية التسوية التي تم إبرامها مع خليفة الحمادي، رئيس مجلس الإدارة السابق وأفراد عائلته وآخر. وجاءت هذه الخطوة بعد التوقيع على الاتفاقيات الجانبية مع كل من أمين الحفظ ووكيل الضمان، وبعد موافقة أغلب المساهمين خلال الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقدة في 17 أبريل 2023 على الدخول باتفاقية التسوية مع خليفة الحمادي وأفراد عائلته وآخر، ليتم بموجبها سداد مبلغ التسوية والبالغ 620 مليون درهم إلى الشركة من خلال دفعات مجدولة. وتمثل هذه الخطوة محطةً هامة ضمن الجهود التي تبذلها الشركة في إطار استراتيجية التعافي.

وقال المهندس عامر خانصاحب، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية: «يسرنا إعلان البدء بتنفيذ اتفاقية التسوية المبرمة بين الاتحاد العقارية وخليفة الحمادي. ونؤمن بأن هذه الخطوة تشكل نقطة تحول لشركة الاتحاد العقارية، وتتيح لنا تركيز جهودنا على أعمالنا ومشاريعنا وخطط ومبادرات النمو الاستراتيجية. وستواصل الشركة التزامها تجاه مساهميها وشركائها وجهودها لحل المسائل الراهنة بشفافية.»

يُذكر أن إتمام تنفيذ الاتفاقية استغرق وقتاً نتيجة المراجعات المفصلة التي أجراها أمين الحفظ ووكيل الضمان وغيرهم من الأطراف الخارجية قبل التوقيع على الاتفاقيات، حيث أن لدى أمين الحفظ ووكيل الضمان معايير معينة يجب الالتزام بها.