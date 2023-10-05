الاقتصاد

وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث مع وزير العمل والاقتصاد النمساوي تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بحث معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم مع معالي وزير العمل والاقتصاد بجمهورية النمسا، الدكتور مارتن كوشر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال اجتماع بحضور ممثلين من القطاع العام.

ويأتي هذا اللقاء ضمن زيارة معاليه الرسمية إلى جمهورية النمسا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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