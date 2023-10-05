وزير الاقتصاد والتخطيط يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة لاتحاد الصناعات النمساوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية النمسا، في اجتماع الطاولة المستديرة لاتحاد الصناعات النمساوية الذي عقد اليوم في العاصمة فيينا، الذي يمثل أكثر من %80 من المصنعين في النمسا.

وأكد خلال كلمته أهمية التعاون المشترك في قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز المنافع المتبادلة.