الاقتصاد

وزير الاقتصاد والتخطيط يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة لاتحاد الصناعات النمساوية

0 نشر
Waleed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد والتخطيط يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة لاتحاد الصناعات النمساوية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية النمسا، في اجتماع الطاولة المستديرة لاتحاد الصناعات النمساوية الذي عقد اليوم في العاصمة فيينا، الذي يمثل أكثر من %80 من المصنعين في النمسا.

وأكد خلال كلمته أهمية التعاون المشترك في قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز المنافع المتبادلة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا