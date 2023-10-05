شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حصول أكثر من 300 شركة عليها.. كيف تحصل على علامة بكل فخر صنع فى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار السنوات الماضية، تعمل الحكومة على تعميق التصنيع المحلي، والتوسع في تحديث القطاعات الإنتاجية، وفي هذا الإطار أطلقت وزارة التجارة والصناعة في أغسطس 2016،أول علامة مصرية مسجلة باسم "بكل فخر صنع في مصر" وكان الهدف الرئيسي هو تفعيل الاعتماد على المنتج المحلي بما يساهم في مضاعفة معدل النمو الصناعي ومساندة المنشآت الصناعية في تطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الإدارة.

وتعتبر العلامة ملكية حصرية لوزارة التجارة والصناعة وتُمنح بواسطة مركز تحديث الصناعة للمنشآت الصناعية المؤهلة من القطاعين الخاص والحكومي، ومع مرور السنوات تحولت العلامة لشعار خاص بالمنشآت التي تطبق معايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الاعتماد المصرية أو الدولية وتُميز المنشآت المُصنَعة لمنتج مصري عالي الجودة، ونجح مركز تحديث الصناعة في منح أكثر من 300 شركة علامة بكل فخر صنع في مصر، وفي السياق التالي نرصد كيفية حصول الشركات على هذه العلامة.





المعايير الأساسية لمنح علامة بكل فخر صنع في مصر:

اجتياز التقييم (الحصول علي نسبة 70% علي الأقل) الذي يقوم به الفريق المختص من خلال زيارة ميدانية والتوافق مع المعايير التالية، التخطيط الاستراتيجي، إدارة الجودة، الموارد البشرية، التسويق، الإنتاج، نظم الطاقة وترشيدها، النظام البيئي وإدارة المخلفات.

المستندات المطلوبة للحصول على علامة بكل فخر صنع في مصر:

صورة حديثة من السجل الصناعي

صورة من رخصة التصنيع السارية

صورة من شهادات الجودة الحاصلة عليها المنشأة

كيف تطلب الحصول على علامة بكل فخر صنع في مصر؟

التقدم لمركز تحديث الصناعة بطلب الحصول على العلامة من هلال المقر الرئيسي للمركز أو من خلال أقرب فرع لمركز تحديث الصناعة، وتستهدف العلامة تعريف المستهلك بالمنتج المصري عالي الجودة، والارتقاء بمستوي جودة المنتج المصري وترويج المنتجات المصرية عالية الجودة وزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية وخلق السمعة الطيبة و زيادة ولاء العملاء للمنشأة واستخدام العلامة على المنتجات والمطبوعات ووسائل التواصل الاجتماعي وحصول المنشأة على تقرير صلاحية يعكس مجالات التحسين والتطوير وحصول المنشأة على خدمات مدعومة من خلال مركز تحديث الصناعة لسد الفجوات التي قد تظهر أثناء زيارة التقييم "تطبق شروط وأحكام التسجيل بالمركز".