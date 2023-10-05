شكرا لقرائتكم خبر عن مقدم 22 ألف جنيه.. تعرف على موعد طرح 85 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن موعد طرح الإعلان السابع عشر ، لمشروع الإسكان الاجتماعى تحت عنوان "سكن كل المصريين 4" والذى يتضمن نحو 85 ألف وحدة سكنية، موضحة أنه من المقرر طرح الإعلان خلال شهرين من الان.

وأكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه من المقرر أن يتم طرح إعلان تكميلى يتضمن نحو 85 ألف وحدة سكنية للحجز لمحدودى الدخل فى نحو 10 مدن جديدة، أبرزهم مدينة أكتوبر الجديدة، وذلك للمواطنين خارج الأولوية من الإعلان السابق.

وأوضحت مى عبد الحميد، خلال لقائها مع الزميل أحمد حسن، أنه من المتوقع أن يتم طرح الوحدات الجديدة خلال فترة لا تتجاوز شهرين من الان، وجارى حصر الأراضى المقرر تنفيذ الوحدات السكنية عليها.

وأعلنت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، عن بدء إرسال رسائل نصية للمتقدمين للإعلان الأخير " سكن كل المصريين 3" خلال اسبوعين وذلك للتوجه لمكاتب البريد لسداد الأقساط ربع السنوية".