شكرا لقرائتكم خبر عن «دريك آند سكل»: 9 الجاري النظر في «إعادة الهيكلة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «دريك آند سكل» أن المحكمة قررت إعادة الاستئناف للمرافعة فيما يتعلق بدعوى إعادة الهيكلة.

وقالت الشركة في إفصاح لـ«سوق دبي المالي»: عقدت محكمة الاستئناف جلستها لنظر الدعوى، أمس 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث قررت إعادة الاستئناف للمرافعة وذلك لتقديم الشركة إيضاحات متعلقة ببعض النقاط المتعلقة بمخرجات خطة إعادة الهيكلة التي تمت تحت إشراف لجنة إعادة التنظيم المالي. مضيفة: نتيجة لذلك، فقد حددت المحكمة جلسة 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لنظر الاستئناف.