شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنماء العربية» تبحث عن شراكات استراتيجية في مجال النفط والغاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشف يوسف النويس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة «الإنماء العربية» عن أن المؤسسة بحثت إمكانية إقامة شراكة استراتيجية مع عدد من الشركات العالمية في مجالي النفط والغاز لتأسيس شركات في أبوظبي مع الشركات التي تمثلها من عدة سنوات.

وقال النويس على هامش مشاركة المؤسسة في معرض «ادبيك 2023»: إن المؤسسة تجري حالياً مفاوضات مع عدد من الشركات التي تمثلها في الدولة لتأسيس شركات مشتركة تعزز القاعدة الصناعية لإمارة أبوظبي وتسهم في دعم توجه الجهات الحكومية نحو تحويل الإمارة إلى مركز إقليمي وعالمي في المجال الصناعي والنفطي.

وأكد النويس: حرص المؤسسة على المساهمة في تعزيز قطاعي النفط والغاز والصناعة في الدولة والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة، موضحاً أن المؤسسة التي تمثل أكثر من 200 شركة عالمية في مجال الغاز وخدمات حقول النفط والطاقة اعتمدت خطة استراتيجية للتحول في علاقتها مع تلك الشركات من تمثيل إلى شراكات استراتيجية.

وقال لدينا شركات استراتيجية قائمة بالفعل تمكننا من تقديم خدمات في قطاع النفط والغاز تشمل العمليات الإنشائية والصيانة والإمدادات ومحطات الإنتاج والمصافي وتركيب خطوط الأنابيب والمشتريات والخدمات الاستشارية والهندسية وإدارة المشاريع وتوفير القوى العاملة في كافة مراحل المشروع.

وأشار إلى أن المؤسسة عملت على مدار 43 عاماً على المساهمة الفعالة في نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المحلي، كما أسهمت من خلال شركائها العالميين في تدريب وتأهيل كوادر وطنية في مختلف مجالات العمل في قطاع النفط والغاز الوطني.

وأشاد النويس باستراتيجية شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك) لدعم القيمة المضافة وتعزيز المحتوى المحلي، مشيراً إلى أن البرنامج الذي اعتمدته الشركة أسهم بشكل إيجابي في تمكين الشركات الوطنية ونقل التكنولوجيا وعزز من أداء الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

يشار إلى أن المؤسسة تشارك في المعرض بمساحة تبلغ نحو 580 متراً مربعاً تشمل عرضاً لخدمات ومنتجات نحو 10 شركات، حيث يعد من أكبر الأجنحة الوطنية المشاركة.