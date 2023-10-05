شكرا لقرائتكم خبر عن عوائد «إكس» من الإعلانات الأمريكية تتراجع شهرياً منذ استحواذ ماسك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت بيانات حصلت عليها «رويترز»، بأن عوائد الإعلانات الشهرية الأمريكية على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» تراجعت 55 في المئة على الأقل على أساس سنوي في كل شهر منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك في أكتوبر/تشرين الأول 2022 على الشركة المعروفة سابقاً باسم «تويتر».

وتكافح الشركة من أجل استعادة بعض معلنيها منذ استحواذ ماسك؛ إذ إن العلامات التجارية قلقة من التغييرات المطردة التي يجريها ماسك على المنصة.

وذكر شخص مطلع أنه من المتوقع أن تلتقي ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لإكس، الخميس، مع البنوك التي أسهمت في تمويل استحواذ ماسك على المنصة لعرض خطط أعمالها.

وقالت شركة جايدلاين لتحليلات الإعلانات التي تتبع بيانات الإنفاق على الإعلانات من وكالات الإعلان الكبرى إن عوائد الإعلانات في الولايات المتحدة هوت 78 في المئة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة بالشهر نفسه في 2021، وهو أكبر هبوط شهري مسجل منذ الاستحواذ.

وانخفضت عوائد الإعلانات في أغسطس/آب، وهي أحدث بيانات توفرها جايدلاين، 60 في المئة على أساس سنوي. ورفضت إكس التعليق على البيانات.

وأقر ماسك فيما سبق بأن عوائد المنصة تأثرت، وأنحى باللائمة على نشطاء في مراكمة الضغوط على الإعلانات. واتهم الشهر الماضي (رابطة مكافحة التشهير) بأنها السبب الرئيسي وراء تراجع عوائد الإعلانات في الولايات المتحدة 60 في المئة، غير أنه لم يقدم إطاراً زمنياً.

وذكرت الرابطة في بيان أمس الأربعاء، أن أي حديث عن إلحاقها خسائر بإكس إنما هو مزاعم زائفة.

وأضافت الرابطة أنها مستعدة لبدء الإعلان بنفسها على المنصة «لنقل رسالتنا المهمة عن محاربة الكراهية إلى إكس ومستخدميها». (رويترز)