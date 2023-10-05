شكرا لقرائتكم خبر عن «دناتا» تستعرض إنجازاتها في يوم الإمارات للطيران المدني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحتفل «دناتا» بيوم الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمات الرئيسية التي قدمتها فرقها المتخصصة في صناعة الطيران في الدولة على مدى العقود الستة الماضية.

وقال ستيف ألين، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يشرفنا في يوم الطيران المدني في دولة الإمارات، أن نحتفل مع السلطات المختصة وشركائنا وفريق عملنا بالإنجازات الرائعة التي حققتها صناعة الطيران المحلية».

وأضاف: «حفلت رحلة دناتا، منذ تأسيسها في عام 1959، بالتفاني والابتكار والالتزام المتواصل بالتميز في الخدمة. ونحن فخورون للغاية باستعراض الدور الفعّال الذي لعبته شركتنا في نجاح ونمو صناعة الطيران في دبي والإمارات العربية المتحدة، ونتطلع إلى المساهمة في تحقيق مزيد من تطوير هذه الصناعة، التي تُعدّ محركاً حيوياً للتقدم والنمو الاقتصادي، وذلك بمواصلة تقديم أفضل الخدمات عبر عملياتنا الشاملة».

تأسست دناتا في يناير/ كانون الثاني 1959 كوكالة سفريات مقرها دبي بموظفين اثنين. وواصلت منذ ذلك الحين توسيع عملياتها وخدماتها، ونمت لتصبح لاعباً محورياً في نجاح ونمو دبي، وصناعة الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مسيرة نمو وتطور

لعبت دوراً أساسياً في تصميم مطار دبي الدولي في الستينات ومبانيه الثلاثة لاحقاً.

أنجزت أول عملية صيانة طائرة في مبنى مطار دبي الدولي بعد تجديده وافتتاحه في عام 1971

أطلقت خدمات الضيافة الشهيرة في المطارات «مرحبا» في عام 1991

مدّت عملياتها إلى مطار «دبي وورلد سنترال» في عام 2010

افتتحت مركزاً جديداً لخدمة عملاء التصدير ومركز تحكم متكاملاً للشحن في المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) في عام 2016

أنجزت أول خدمة «خضراء» في دولة الإمارات العربية المتحدة لإحدى طائرات فلاي دبي في مطار دبي الدولي في عام 2019، وذلك بفضل استثماراتها المستمرة في معدات الدعم الأرضي الكهربائية التي لا تصدر أي انبعاثات

توسع عالمي

ويعمل لدى مجموعة «دناتا» حالياً، أكثر من 23 ألف موظف، وتقدم خدمات ذات مستوى عالمي لأكثر من 190 شركة طيران لنقل الركاب والبضائع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وتساعد فرقها المتخصصة لخدمة العملاء أكثر من 86 ألف مسافر يومياً، وتتعامل مع أكثر من 220 ألف حقيبة، وتدير 580 رحلة، وتنقل 1600 طن من البضائع في دبي. بالإضافة إلى ذلك، تضمن خدمات «مرحبا» للصالة والاستقبال والمساعدة رحلة مطار سلسة لأكثر من 8000 مسافر يومياً.

وتُحمّل دناتا أيضاً أكثر من 25 ألف وجبة يومياً من خلال مشروعها المشترك «ألفا» لخدمات الطيران في مطاري الشارقة ورأس الخيمة الدوليين.

وبالإضافة إلى نجاحها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حققت دناتا قفزة هائلة بإطلاق أولى عملياتها الخارجية، «جيريز دناتا» في باكستان عام 1993.

ومهدت هذه الخطوة الاستراتيجية الطريق لتوسيع عمليات دناتا العالمية من خلال الاستحواذ والشراكات، عدا عن النمو الذاتي على مدى العقود الثلاثة الماضية. وتطورت دناتا لتصبح لاعباً عالمياً رائداً في قطاعات الطيران والتموين والبيع بالتجزئة والسفر، وتوفر حالياً خدمات آمنة وعالية الجودة في أكثر من 30 دولة عبر القارات الست.