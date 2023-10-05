شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع مع استمرار تخفيضات الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، لتعوض جزءًا من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، بعد أن أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك بلس على تخفيضات إنتاج النفط، ما يعني استمرار نقص الإمدادات وسط مخاوف من تراجع وشيك في نمو الاقتصاد العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا إلى 85.92 دولار، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات إلى 84.29 دولار بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش.

توقعات أكثر قتامة للاقتصاد

وهوت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات عند التسوية أمس الأربعاء، وسط تركيز على توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الكلي وتراجع الطلب على الوقود، في أعقاب اجتماع لجنة تحالف أوبك بلس.

ولم تقر اللجنة أي تغييرات على سياسة إنتاج التحالف من النفط، إذ ستبقي روسيا على خفض طوعي للصادرات بواقع 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر.

وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة: "ما زلنا نتوقع أن تشهد السوق نقصًا في الربع الرابع، كما أن انخفاض الأسعار يقلل من احتمالية قيام أوبك بتخفيف قيود الإمدادات".